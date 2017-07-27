Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин: «Даниса Зарипова будут рады видеть в НХЛ»

«Следил за новостями о Зарипове, это шок для всех, для меня в том числе. Если посчитает нужным теперь поехать в НХЛ, это его решение. Его будут там рады видеть, это мастер с большой буквы, он там не затеряется.

Но, конечно, ситуация для всех неприятная, для него, для КХЛ. Надеюсь, что он не бросит играть в хоккей и поедет в НХЛ, это его единственный шанс продолжить карьеру. Если здоровье позволяет, надо играть.

Тут вопрос не в том, насколько сложно в 36 лет покорять НХЛ, просто ему выбирать не из чего», – сказал Малкин журналистам.

25 июля стало известно, что трехкратный чемпион мира Данис Зарипов отстранен до 22 мая 2019 года из-за положительной допинг-пробы.

36-летний хоккеист всю карьеру провел на родине и завоевал по два Кубка Гагарина с «Ак Барсом» и «Металлургом».

С казанской командой Данис стал еще и чемпионом России в сезоне-2005/06.

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