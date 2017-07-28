Getty Images

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин привез Кубок Стэнли на стадион ЦСКА

Малкин привез Кубок Стэнли на стадион ЦСКА
Eurosport

5 ч. назад

Стадион ждет футбольных трофеев.

Джино приехал в Москву с Кубком Стэнли и посетил, помимо прочего, арену армейского клуба.

«Вчера на нашей арене побывало два особенных гостя: Кубок Стэнли и Евгений Малкин», – написали красно-синие в твиттере.

  • Малкин провел день с трофеем на правах чемпиона-2017.
  • «Пингвинс» завоевали Кубок Стэнли во второй раз подряд.

На YouTube спорт особенно хорош

По теме

НХЛ

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - «Я его в первый раз трогал, поэтому очень сложные чувства». Малкин привез Кубок Стэнли в Москву

04:17
Популярные видео
Леди по имени Никита просочилась сквозь двоих защитниц и закатила один из лучших голов женского Евро
3 928 просмотров18 ч
Ошибка вратаря, рикошет от защитницы – и шотландки заковыряли испанкам сумасбродный гол
2 368 просмотров19 ч
А еще вам может понравиться