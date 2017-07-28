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Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин привез Кубок Стэнли на стадион ЦСКА
Стадион ждет футбольных трофеев.
Джино приехал в Москву с Кубком Стэнли и посетил, помимо прочего, арену армейского клуба.
«Вчера на нашей арене побывало два особенных гостя: Кубок Стэнли и Евгений Малкин», – написали красно-синие в твиттере.
- Малкин провел день с трофеем на правах чемпиона-2017.
- «Пингвинс» завоевали Кубок Стэнли во второй раз подряд.
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