Защитник «Нэшвилла» Пи Кей Суббан готовится к новому сезону, катаясь на одной ноге

Пи Кей приступил к предсезонной подготовке после отпуска, во время которого сгонял на Уимблдон. Хоккеист выложил в инстаграме видео с одним из упражнений.

Суббан делает это на одной ноге.

«Предаторс» дошли в сезоне-2016/17 до финала Кубка Стэнли, где уступили «пингвинам».

В 22 матчах плей-офф Суббан набрал 12 (2+10) очков.

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