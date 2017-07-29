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Защитник «Нэшвилла» Пи Кей Суббан готовится к новому сезону, катаясь на одной ноге

Суббан готовится к новому сезону, катаясь на одной ноге
Eurosport

42 мин. назад

Балетные па для лучшего скольжения по льду.

Пи Кей приступил к предсезонной подготовке после отпуска, во время которого сгонял на Уимблдон. Хоккеист выложил в инстаграме видео с одним из упражнений.

Суббан делает это на одной ноге.

  • «Предаторс» дошли в сезоне-2016/17 до финала Кубка Стэнли, где уступили «пингвинам».
  • В 22 матчах плей-офф Суббан набрал 12 (2+10) очков.

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