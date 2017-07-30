Eurosport
Форвард «Калгари» Джонни Годро рискнул мужским достоинством, помогая трюкачу-гольфисту
Надо было подставку покороче.
Форвард «Калгари» Джонни Годро продемонстрировал невиданный образец мужества на турнире по гольфу. Хоккеист позволил гольфисту Тревору Консавейджу установить подставку для мяча себе между ног и пробить.
- Тревор Консавейдж – профессиональный гольфист, специализирующийся на трюковых ударах.
- Годро провел 232 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 204 (73+131) очка.
- По итогам сезона-2016/17 23-летний американец получил приз главному джентельмену НХЛ «Леди Бинг Трофи».
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