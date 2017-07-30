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Форвард «Калгари» Джонни Годро рискнул мужским достоинством, помогая трюкачу-гольфисту

Годро рискнул мужским достоинством, помогая трюкачу-гольфисту
Eurosport

5 ч. назад

Надо было подставку покороче.

Форвард «Калгари» Джонни Годро продемонстрировал невиданный образец мужества на турнире по гольфу. Хоккеист позволил гольфисту Тревору Консавейджу установить подставку для мяча себе между ног и пробить.

  • Тревор Консавейдж – профессиональный гольфист, специализирующийся на трюковых ударах.
  • Годро провел 232 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 204 (73+131) очка.
  • По итогам сезона-2016/17 23-летний американец получил приз главному джентельмену НХЛ «Леди Бинг Трофи».

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