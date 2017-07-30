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Конор Шири продлил контракт с «Питтсбургом»
Этого члена чемпионского состава «пингвины» не упустили.
Нападающий договорился с клубом о 3-летнем контракте, по условиям которого будет зарабатывать 3 миллиона долларов в год.
Соглашение истечет летом 2020 года.
- 25-летний Шири провел 45 матчей в плей-офф за два сезона, набрав в них 17 (6+11) очков.
- «Пингвинс» выиграли Кубок Стэнли два раза подряд.
- В регулярном чемпионате-2016/17 Конор набрал 53 (23+30) очка в 61 встрече.
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