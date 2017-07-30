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Андрей Василевский будет играть в маске, которая меняет цвет при перепаде температур

Василевский будет играть в маске, которая меняет цвет при перепаде температур
Eurosport

6 ч. назадОбновлено 5 ч. назад

Подобная маска была у голкипера «Тампа-Бэй» и в прошлом сезоне.

Василевский, в минувшем сезоне игравший в маске с эффектом Sub-Zero, в новом чемпионате благодаря квебекской компании Sylabrush получит новую, сообщает официальный сайт НХЛ.

Художники Sylabrush Сильви Марсоля и Александр Матис в опубликовали в инстаграме видео с новым шлемом. При холодной температуре на белом фоне будут появляться двуглавый орел и эмблема 25-летия «Лайтнинг» синего цвета.

«В этом сезоне мы сделали маску частично матовой, частично глянцевой», – написал Марсоля.

  • В прошлом году Марсоля и Матис впервые применили эффект Sub-Zero на масках Василевского и вратаря «Бостона» Антона Худобина.
  • 23-летний Василевский выступает за «Тампа-Бэй» с сезона-2014/15.

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