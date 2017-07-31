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Нино Нидеррайтер договорился с «Миннесотой» о новом контракте на 26,25 миллиона долларов

Нидеррайтер договорился с «Миннесотой» о новом контракте на 26,25 миллиона долларов
Eurosport

4 ч. назад

Швейцарец доволен.

«Миннесота» достигла соглашения с нападающим Нино Нидеррайтером о подписании нового контракта сроком на 5 сезонов. В среднем швейцарец будет получать 5,25 млн долларов год.

«Счастлив быть частью «Уайлд» еще 5 лет», – написал 24-летний хоккеист.

  • Нино Нидеррайтер был задрафтован «Айлендерс» в 2010 году под общим пятым номером. Этот результат оставался лучшим для швейцарских хоккеистов до драфта-2017, когда Нико Хишир был выбран первым.
  • Нидеррайтер провел 389 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 176 (85+91) очков.

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