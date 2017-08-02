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«Миннесота» подписала контракт с Микаэлем Гранлундом на 17,25 миллиона долларов
Почти все ограниченно свободные агенты переподписаны.
«Миннесота» продлила контракт с финским нападающим Микаэлем Гранлундом, который с июля находился в статусе ограниченно свободного агента.
Соглашение будет рассчитано на 3 года, в течение которых Гранлунд получит 17,25 млн долларов (5,75 млн долларов в год).
- В сезоне-2016/17 Гранлунд набрал 69 (26+43) очков в 81 матче и стал лучшим бомбардиром «Уайлд».
- Ранее «Миннесота» договорилась о продлении соглашения с другим ограниченно свободным агентом Нино Нидеррайтером.
- Без контракта остается только Маркус Фолиньо.
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