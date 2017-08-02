«Миннесота» подписала контракт с Микаэлем Гранлундом на 17,25 миллиона долларов

«Миннесота» продлила контракт с финским нападающим Микаэлем Гранлундом, который с июля находился в статусе ограниченно свободного агента.

Соглашение будет рассчитано на 3 года, в течение которых Гранлунд получит 17,25 млн долларов (5,75 млн долларов в год).

В сезоне-2016/17 Гранлунд набрал 69 (26+43) очков в 81 матче и стал лучшим бомбардиром «Уайлд».

Ранее «Миннесота» договорилась о продлении соглашения с другим ограниченно свободным агентом Нино Нидеррайтером.

Без контракта остается только Маркус Фолиньо.

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