Getty Images

«Миннесота» подписала контракт с Микаэлем Гранлундом на 17,25 миллиона долларов

«Миннесота» подписала контракт с Гранлундом на 17,25 миллиона долларов
Eurosport

44 мин. назадОбновлено 21 мин. назад

Почти все ограниченно свободные агенты переподписаны.

«Миннесота» продлила контракт с финским нападающим Микаэлем Гранлундом, который с июля находился в статусе ограниченно свободного агента.

Соглашение будет рассчитано на 3 года, в течение которых Гранлунд получит 17,25 млн долларов (5,75 млн долларов в год).

  • В сезоне-2016/17 Гранлунд набрал 69 (26+43) очков в 81 матче и стал лучшим бомбардиром «Уайлд».
  • Ранее «Миннесота» договорилась о продлении соглашения с другим ограниченно свободным агентом Нино Нидеррайтером.
  • Без контракта остается только Маркус Фолиньо.

Подписывайся на наш канал в телеграме

По теме

НХЛ

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Трансферный базар. Где Коста проведет ближайшие полгода

02:26
Популярные видео
2 удара в девятку от Джовинко, 1 – от Алтидора и другие хайлайты битвы «Торонто» и «Нью-Йорка»
3 591 просмотров31/07 в 14:26
5 худших вратарей на женском Евро, которых ты бы никогда не взял в свою команду во дворе
8 852 просмотров31/07 в 10:43
А еще вам может понравиться