From Official Website
36-летний Данис Зарипов: «Не исключаю, что продолжу карьеру в НХЛ»
Хоть на склоне лет поиграть в Северной Америке.
«Безусловно, я каждый день тренируюсь, ведь любые паузы в моем возрасте могут сильно сказаться на моих дальнейших результатах. Несмотря на эти новые для меня дела, я продолжаю готовиться к сезону.
Какова вероятность переезда в НХЛ? Вероятность сейчас есть. Не исключено, что продолжу карьеру в НХЛ, как и в КХЛ. В любом случае жду изменения результатов дисквалификации», – сказал Зарипов «СЭ».
- 36-летний Зарипов всю карьеру провел на родине.
- Данис стал чемпионом Суперлиги и двукратным обладателем Кубка Гагарина с «Ак Барсом», а затем еще дважды выиграл плей-офф КХЛ с «Металлургом».
- 25 июля было объявлено, что Зарипов дисквалифицирован на 2 года за допинг. В его пробы были обнаружены стимуляторы, диуретики и маскирующие агент.
Фейсбук очень спортивен и приятен
(фото: официальный сайт «Металлурга»)
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте