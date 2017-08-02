36-летний Данис Зарипов: «Не исключаю, что продолжу карьеру в НХЛ»

«Безусловно, я каждый день тренируюсь, ведь любые паузы в моем возрасте могут сильно сказаться на моих дальнейших результатах. Несмотря на эти новые для меня дела, я продолжаю готовиться к сезону.

Какова вероятность переезда в НХЛ? Вероятность сейчас есть. Не исключено, что продолжу карьеру в НХЛ, как и в КХЛ. В любом случае жду изменения результатов дисквалификации», – сказал Зарипов «СЭ».

36-летний Зарипов всю карьеру провел на родине.

Данис стал чемпионом Суперлиги и двукратным обладателем Кубка Гагарина с «Ак Барсом», а затем еще дважды выиграл плей-офф КХЛ с «Металлургом».

25 июля было объявлено, что Зарипов дисквалифицирован на 2 года за допинг. В его пробы были обнаружены стимуляторы, диуретики и маскирующие агент.

Фейсбук очень спортивен и приятен

(фото: официальный сайт «Металлурга»)