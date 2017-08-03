Нападающий «Нэшвилла» Майк Фишер завершил карьеру

37-летний спортсмен объявил о завершении карьеры, написав целую статью.

«Это сложнейшее решение в моей жизни, но я знаю, что оно правильное. Я решил уйти из НХЛ.

Я молюсь, чтобы в моей новой жизни был мир. Мир, который докажет, что на все воля божья. Мир, который скажет, что это был правильный момент для ухода.

Знание того, что мы были так близки к победе в июне, делает уход еще более трудным. Но я делаю это с надеждой. Я верю в эту команду, в этот город – они выиграют чемпионство, а я буду болеть больше всех», – написал, помимо прочего, Фишер в материале для The Tennessean.

Канадец провел в НХЛ 17 сезонов, дебютировав в «Оттаве» в чемпионате-1999/2000.

В НХЛ Майк выступал за две команды: «Сенаторс» и «Предаторс», куда перешел в 2011 году.

Фишер провел в лиге 1088 матчей, в которых набрал 585 (276+309) очков.

Майк заработал за сезон-2016/17 4,4 миллиона долларов.

После его ухода у «хищников» есть еще 5,4 миллиона свободных долларов в платежке.

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