«Его заднице позавидовала бы Дженнифер Лопес». Мощные факты о Сидни Кросби, которые ты мог не знать

Отец Сида едва не заиграл в НХЛ

Кэп «Питтсбурга» – хоккеист во втором поколении. Трой Кросби не гонял шайбу, потому что играл в воротах и в Главной юниорской лиге Квебека (QMJHL) отбивался от будущего патрона Сидни Марио Лемье: «Я остановил пару его выходов один в ноль. Два в одной смене». В 1984 году Троя задрафтовал «Монреаль» под ужасающим 240-м номером (12-й раунд) – улучшить результат Сиду было нетрудно.

До НХЛ Кросби-старший не дорос и в 20 лет, за несколько месяцев до рождения Сидни, завязал с хоккеем.

Младшая сестренка Сида пошла по стопам отца и встала в ворота. В июле болельщики НХЛ угорали над страницей Тэйлор на сайте ее колледжа. Вернее, над пренебрежительной записью: «Старший брат Сидни тоже играет в хоккей».

В детстве Кросби подвергался травле

Уроженец Галифакса впервые взял в руки клюшку в два года, в три встал на коньки, к семи годам дал первое интервью местной газете. Мальчишка познал и обратную сторону славы: черную зависть ровесников.

«На юниорском турнире парень попытался сломать мне ногу. Это был неигровой момент. Я ехал на вбрасывание, когда соперник с двух рук врезал мне клюшкой, будто бейсбольной битой, прямо по колену», – вспоминал Сид.

Доставалось будущему кумиру Канады от детей и их родителей. Отцы соперников выкрикивали с трибун угрозы и даже призывали сломать шею чересчур результативному игроку, затмевавшему их детишек. Кросби даже боялся носить джерси с фамилией за пределами льда. Когда Сидни исполнилось 15, родители отправили затравленного гения в Миннесоту, где народ был подобрее.

Получил прозвище Существо за большую задницу

Список ников Кросби не исчерпывается общеизвестными Малыш Сид (Sid the Kid) и Следующий (The Next One). В первой же выставочной игре в юниорках Сидни настрелял 8 очков, за что его прозвали Дэррилом – в честь члена Зала славы Дэррила Ситтлера, чьи 10 очков в матче «Торонто» – «Бостон» (11:4, 7 февраля 1976 года) уже 41 год остаются рекордом НХЛ. Бывший тренер Сидни, Эдди Олкзик, предпочитал называть его Бингом, как известного однофамильца, лауреата «Оскара»-1944 Бинга Кросби.

За прическу партнеры наградили Сида кличками Трехбородый, Зорро и Сальный. Еще забавнее прозвище «Существо» (The Creature). Такого титула капитан «Питтсбурга» удостоился за чрезмерно широкую задницу. «Ягодицам Кросби позавидовала бы Дженнифер Лопес. Его ляжки шире моего торса. Все его штаны шьются на заказ», – изумлялся в своей книге обозреватель TSN Джеймс Дати.

Фанател от Айзермана

В детстве Кросби, как и многие канадцы, мечтал о свитере самой титулованной команды НХЛ – «Монреаля». Образцом для подражания для 87-го был один из самых харизматичных хоккеистов лиги Стив Айзерман, всю карьеру откатавший за «Детройт».

Сыграть против хоккейного кумира Кросби так и не удалось: его дебютный сезон-2005/06 стал для Айзермана последним в карьере, а на единственный матч между «Ред Уингс» и «Пингвинс» The Captain не вышел из-за травмы. Зато Стив и Сид вместе поработали в сборной Канады как генеральный менеджер и ведущий хоккеист.

Выучил французский из уважения к квебекским болельщикам

Большинство англо-канадцев в НХЛ не утруждаются изучением второго национального языка, если только не приходится много лет играть в «Монреале». Даже два года в QMJHL перед взрослым хоккеем для рядового юниора не повод.

Потому что рядовой юниор – это не Кросби. Перед дебютом в «Римуски Осеаник» в 2003 году он ни слова не знал по-французски, но из уважения к местным болельщикам изрядно поднапрягся. Спустя два года на банкете по случаю вручения наград QMJHL Сидни задвинул мощную речь на французском. Годы спустя отец Кросби с гордостью вспоминает тот день.

8/7/87

Кросби родился 7 августа 1987 года, или 8/7/87 – в Северной Америке принято начинать даты с порядкового номера месяца, а не дня. Есть еще вопросы по поводу игрового номера?

Этим Сидни не ограничился. Будучи главной звездой НХЛ уже десять лет, лидер «Питтсбурга» занимает только восьмое место по средней годовой зарплате. Кэпхит Кросби составляет 8,7 млн долларов, и это тоже дань уважения его дате рождения.

Остается единственным в Северной Америке лучшим бомбардиром-тинейджером

В сезоне-2006/07 Кросби выбил шикарнейшие 120 очков, оставив соперников харкаться от безуспешных попыток нагнать юного гения. На момент окончания регулярного чемпионата Сидни было всего 19, и он стал единственным лучшим бомбардиром-тинейджером в истории не только НХЛ, но и всех четырех крупнейших североамериканских лиг.

Спустя два года Сид оказался самым молодым в истории НХЛ капитаном команды-чемпиона (21 год, 10 месяцев, 5 дней). Рекорд падет очень нескоро, если только Коннор Макдэвид не сотворит чудо с «Эдмонтоном» уже следующей весной.

Аномально суеверен

Подготовка Кросби к матчу – целый религиозный ритуал, разделенный на множество этапов. В день игры Сид никогда не разговаривает с сестрой и матерью – несколько раз отступление от правила приводило к травмам. За 2,5 часа до стартового вбрасывания капитан «Питтсбурга» приезжает на домашнюю арену и обязательно съедает сэндвич с арахисовой пастой и желе.

До раздевалки Кросби идет всегда одной и той же дорогой, садится между строго определенными партнерами, никому не позволяет касаться клюшки после того, как уже перемотал крюк. На лед Кросби выходит предпоследним (замыкает процессию Евгений Малкин), а за пять минут до вбрасывания перезавязывает шнурки в центральном круге.

Интересные отношения сложились у Сидни с Призом принца Уэльского, вручаемым финалисту Кубка Стэнли от Восточной конференции. Победители обычно не касаются трофея, чтобы не прогнать удачу в финале. В 2008 году Кросби поддался примете и прогадал. С тех пор касание приза стало для «Питтсбурга» гарантом успеха (2009, 2016, 2017).

Жутко старомоден

У Сида в наличии не только хоккейные никнеймы – сестра Тэйлор троллит братца прозвищем Старик (Old Soul). У него нет ни твиттера, ни инстаграма, за пределами льда Кросби мало походит на миллионера и главную звезду НХЛ.

Он сам ходит за продуктами, вместо новомодного смартфона у него старый Palm Treo. Одевается Сидни тоже как дедуля: спортивная майка и кепка – вот и весь гардероб.

Регулярно нарушает диету

Капитан «Пингвинс» – образец профессионализма по отношению к тренировкам и игре. Но и у него нашлась темная сторона. Кулинарные пристрастия Сидни заставили бы любого сторонника ЗОЖ биться в истерике.

«Мне очень нравятся сладости. Мне нравится недиетическая пища больше, чем должно быть: фастфуд, пицца, пирожные, пончики. Я уплетаю шарики Timbits всякий раз, когда выпадает возможность», – шокирует признаниями трехкратный обладатель Кубка Стэнли.

