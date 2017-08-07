Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби привез Кубок Стэнли в детскую больницу и дом престарелых

6 августа Сидни Кросби привез Кубок Стэнли в родной Галифакс. На параде присутствовали 50 тысяч человек.

C заветным трофеем капитан «Питтсбурга» посетил сразу два места за сутки: местную детскую больницу и дом престарелых. И детишки, и ветераны были счастливы увидеть Кубок Стэнли и главную звезду НХЛ.

Встреча проходила за закрытыми для журналистов дверьми, но Филип Притчард, как хранитель трофея в Зале хоккейной славы имел право доступа:

Каждый хоккеист команды-чемпиона имеет право провести один день с Кубком Стэнли на родине. В конце июля Евгений Малкин и Сергей Гончар привозили трофей в Москву.

7 августа Кросби отпразднует 30-летие.

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