Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби привез Кубок Стэнли в детскую больницу и дом престарелых
Счастливы были все.
6 августа Сидни Кросби привез Кубок Стэнли в родной Галифакс. На параде присутствовали 50 тысяч человек.
C заветным трофеем капитан «Питтсбурга» посетил сразу два места за сутки: местную детскую больницу и дом престарелых. И детишки, и ветераны были счастливы увидеть Кубок Стэнли и главную звезду НХЛ.
Встреча проходила за закрытыми для журналистов дверьми, но Филип Притчард, как хранитель трофея в Зале хоккейной славы имел право доступа:
- Каждый хоккеист команды-чемпиона имеет право провести один день с Кубком Стэнли на родине. В конце июля Евгений Малкин и Сергей Гончар привозили трофей в Москву.
- 7 августа Кросби отпразднует 30-летие.
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