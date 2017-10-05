Все, что нужно знать про НХЛ в сезоне-2017/18 на Eurosport

Что

Первый матч под эгидой НХЛ состоялся в 1917 году – спустя сто лет люди по-прежнему бросают шайбу в ворота. Сезон-2017/18 станет 101-м для лучшей хоккейной лиги мира и сотым игровым (все из-за локаута-2004/05).

В новом сезоне игры НХЛ эксклюзивно покажет канал Eurosport Gold. В стандартном цифровом качестве канал доступен в пакетах «ТВОЙ ОПТИМАЛЬНЫЙ», «ТВОЙ ПРОДВИНУТЫЙ» и «ТВОЙ МАКСИМАЛЬНЫЙ» одного из крупнейших операторов платного ТВ в России – «Ростелеком». Версия канала в формате HD вошла в пакет «ТВОЙ ИДЕАЛЬНЫЙ HD».

Формат трансляций на Eurosport не изменится: зрители из России увидят 10 матчей в неделю в прямом эфире, ежедневные игры, обзорные программы и повторы прошедших матчей.

Где

Если раньше хоккей подрывал 30 арен Канады и США, то с сезона-2017/18 на карте появится еще одна. Стадион T-Mobile будет домом для нового клуба франшизы «Лас-Вегас Голден Найтс».

Когда

Ночи хоккея стартовали на Eurosport 5 октября матчем «Питтсбурга» и «Сент-Луиса».

В 2018 году хоккейные баттлы не будут прерываться на Олимпиаду, и все звезды будут жечь до самого конца регулярки, намеченного на 8 апреля. А сразу после мир сотрясет плей-офф Кубка Стэнли, который растянется до июня.

Календарь всех матчей НХЛ на сайте Eurosport

Кто

У России традиционно мощное представительство в лиге: перед стартом сезона-2017/18 в заявках команд почти два десятка игроков.

Сезон НХЛ будут подрывать неугомонный Александр Овечкин из «Вашингтона», действующий обладатель Кубка Стэнли Евгений Малкин из «Питтсбурга», лучший голкипер лиги Сергей Бобровский из «Коламбуса», а еще Владимир Тарасенко, Артемий Панарин, Александр Радулов и многие-многие другие.

В каждой конференции НХЛ будет команда с приличной русской диаспорой. На Востоке это «Тампа» с забойным Никитой Кучеровым, Андреем Василевским, Владиславом Наместниковым и дебютантом Михаилом Сергачевым. На Западе – «Корорадо» с Наилем Якуповым, Никитой Задоровым, Семеном Варламовым, Андреем Мироновым и Сергеем Бойковым.

Все новости НХЛ на сайте Eurosport

С кем смотреть

В команде комментаторов Eurosport восемь профессионалов: Сергей Федотов, Владимир Дехтярев, Олег Мосалев, Александр Кузмак, Игорь Еронко, Виталий Магранов, Игорь Знаменский и Алексей Пешнин.

Но и здесь не обошлось без новичков: теперь в ударном звене Eurosport Андрей Юртаев – двукратный обладатель приза лучшему комментатору КХЛ.

Что еще смотреть

Каждую игру можно будет в прямом эфире посмотреть в сервисе Eurosport Player. Ни одна шайба игрового дня не пройдет мимо вас – ежедневные хайлайты на сайте Eurosport.ru коротко, но четко расскажут вам о событиях ночи.

Смотрите хоккей в любом месте и в любое удобное время с помощью онлайн-сервиса Eurosport Player. Прямые трансляции будут на экране вашего гаджета или компьютера, когда вы оформите подписку тут.

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