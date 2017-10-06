Коламбус, блюз. Для кого из русских новый сезон НХЛ самый важный

После питтсбургского большого взрыва летом и гиперпрыжков на рынке ледовое пространство сплело яркие млечные пути для прекрасных русских мужчин. Евгений Малкин имеет шанс выиграть третий подряд титул и войти в столетнюю историю НХЛ. С жесточайшими финансовыми порядками в лиге это кажется невозможным. Даже выстрелить по Кубку Стэнли дуплетом архитрудно, товарищи. А три раза кряду – это уже любимый самим господом богом размер. Потенциально это самая невероятная история сезона, однако она больше про «Питтсбург» целиком, про Сида Кросби, вокруг которого и построена эта безумная команда, его партнеров, тренеров, болельщиков и олицетворение «Пингвинс» Марио Лемье.

Если «Питтсбург» не выиграет, никто не раскритикует «пингвинов». Абсолютно любой нормальный человек понимает запредельную сложность достижения этой цели. Самому Малкину не нужно вообще никому ничего доказывать. Все уже доказано до нас. Евгений обитает на том уровне, где карьера сделана, и она великолепна. Есть личности с более увлекательной нервотрепкой.

Овечкин? При всем уважении, сударь, но ежегодный аттракцион по снятию проклятия второго раунда плей-офф стал уже чем-то обыденным, как кофе на завтрак или чипсы к пиву. Ничего нового – у «Вашингтона» и Александра все как всегда. В «Кэпиталс» даже более интригующими выглядят истории Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова, которым необходимо доказать, что владелец клуба Тед Леонсис не зря сделал их солидными миллионерами.

Есть еще голодный до побед Тарасенко и Якупов по прозвищу «Последний шанс». Но и здесь несложно побить все козыри: Владимир как был, так и остался в комфортной обстановке «Сент-Луиса», где все слаженно и привычно; Наиль – это тупо про то, как бы не слиться окончательно. В КХЛ. Совсем не то, чем будет заниматься Артемий Панарин в «Коламбусе».

А чем же именно?

Тем, что называется «Добро пожаловать в реальный мир, сынок». Уютная чикагская колыбель, в которой Артемия укачивал и кормил передачами суперзвездный канадский отец, осталась в прошлом, и русского напа выбросило в холодное космическое пространство Востока. Панарин, конечно, совсем не сынок и вообще может прописать маваши за такие выражения.

Но на любой удар найдется блок: в сезоне-2017/18 Артемию предстоит многому научиться и доказать, что он настоящая звезда, самостоятельное небесное тело, способное прогревать целую систему без помощи других ярких светил.

За два года в «Блэкхокс» Артемий сделал имя. Ну, как минимум заявку на имя. Панарин превосходит по медийной мощи и таланту любого другого полевого игрока «Джекетс». Притом российский форвард ни разу не играл во втором раунде розыгрыша Кубка Стэнли. В двух сезонах с Хлебушком «черные ястребы» вылетали сразу.

Вот только «Коламбус» тоже никогда не играл во втором раунде. И Панарин им нужен как раз для того, чтобы наконец сделать это. В этом Артемий и клуб должны помочь друг другу. Готов ли форвард к этому – один из главных вопросов, интрига, умножающая для Артемия важность сезона-2017/18.

В новом чемпионате Панарин должен если не стать суперзвездой, то хотя бы вступить в фазу превращения в нее. Пока что он только белый карлик, а ярче всех в «Блю Джекетс» безальтернативная главная звезда команды Сергей Бобровский. Но он вратарь, он не забивает голы. Боб – та материя, из которой Хлебушек должен сварганить жизнеспособную синюю планету в мундире.

Дополнительную сложность задаче Артемия придает новая команда, в другой конференции и, самое главное, в мощнейшем дивизионе Метрополитен. Немного проще было бы тащить «Чикаго», из которого ушел Кейн – все-таки клуб тот же, все свое, почти родное. Как у Тарасенко в «Блюз». В Коламбусе – не родное, здесь нужно еще адаптироваться.

Артемий не жадный игрок и пока очень много играет на партнеров, ему недостает агрессии. Щедрость – это прекрасно, но все-таки «мундирам» для выхода на новую орбиту нужен хоккеист, который тащит и делает сам, который бросает, напрягает защиту соперника и в том числе за счет этого создает моменты для партнеров. В четырех предсезонных встречах Артемий выполнил только 10 бросков – Кросби выбил 9 в двух играх.

Кто-то скажет: «Сравнили тоже! Это ж Кросби!» В этом есть доля истины, и весомая. Но чтобы биться за что-то большое – а аппетит у «Коламбуса» разыгрывается на глазах, – нужно ориентироваться на лучших и побеждать лучших. «Джекетс», в конце концов, делают на Артемия ставку и связывают с ним большие, почти диккенсовские, надежды. От Панарина ждут. Панарин должен. Панарин может. Панарину надо. И это, несомненно, будет давить на него. Как он справится с этим давлением – еще одна важнючая тема года.

Теперь следует достать топор и зарубить себе на ноздре, что осторожные действия Артемия на льду вполне нормальны и естественны. Он попал не к аутсайдерам типа, простите, «Детройта», «Колорадо» или «Нью-Джерси», славные времена которых позади. Хлебушек оказался в действительно сильной и боевитой команде. «Мундиры» больше не играют только от Бобровского, прижавшись к воротам – они и сами погоняют кого угодно. Даже чемпионов. Мэтт Мюррей неоднократно спасал «Питтсбург» в предсезонном матче – кстати, так и не спас: «Пингвинс» продули 0:3, а Панарин забил в большинстве.

Артемий только встраивается в команду, которая хочет претендовать. И которая хочет от Панарина крутого хоккея и лидерства. Черт возьми, их вратарь заслужил право порубиться в финале! Для начала – конференции. Но это неимоверно трудно. Никита Кучеров и его друг Андрей Василевский, например, тоже хотят. Стучат копытцами овечкинцы, машет кленовым листом Остон Мэттьюз, заряжают стволы «рейнджеры»… Оправдать ожидания, пролезть в лидеры нового клуба, стать супер-пупером и дать результат в таких условиях – нужно быть Кросби. А быть Сидом весьма непросто. Артемий Панарин – русский с самой трудной работой в новом сезоне НХЛ.

«Коламбус» откроет сезон матчем против «Айлендерс».

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