Хет-трик Александра Овечкина сломал «Оттаву», «Питтсбург» получил 10 шайб от «Чикаго»

Александр Овечкин и Евгений Кузнецов сокрушили «Оттаву». В начале третьего периода «Вашингтон» уступал 1:3, и тогда за дело взялись нападающие из России: за 7 минут Овечкин оформил хет-трик, а Кузнецов отдал партнеру три результативные передачи. В серии буллитов Александр и Евгений снова были хороши и реализовали попытки, принеся «Вашингтону» победу – 5:4. Овечкин был признан первой звездой матча.

«Питтсбург» начал сезон с двух поражений подряд. «Чикаго» разбомбил действующих чемпионов, забросив в их ворота 10 шайб. Наибольший вклад в разгром гостей внес Райан Хартман, набравший 1+4, у Брэндона Саада хет-трик. Отличились Артем Анисимов и Евгений Малкин – у обоих по ассисту.

«Чикаго» стал первой командой, забросившей 10 шайб в стартовом матче сезона, а «Питтсбург» проиграл матч с разницей - 9 впервые с 2003-го.

Другие результаты игрового дня:

«Бостон» – «Нэшвилл» – 4:3

«Баффало» – «Монреаль» – 2:3Б

«Рейнджерс» – «Колорадо» – 2:4, вратарь гостей Семен Варламов отразил 37 бросков из 39 и стал первой звездой матча.

«Детройт» – «Миннесота» – 4:2

«Анахайм» – «Аризона» – 5:4

«Лос-Анджелес» – «Филадельфия» – 2:0

Сезон-2017/18 – сотый игровой в истории НХЛ.

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