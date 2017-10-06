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Александр Радулов назначен ассистентом капитана в «Далласе»
Руководство «Старс» доверяет новичку.
«Даллас» объявил хоккеистов, которые исполнят роли ассистентов капитана команды Джейми Бенна в сезоне-2017/18.
Нашивки получили Тайлер Сегин, Джейсон Спецца, Джон Клингберг и новичок «Старс» Александр Радулов.
- Радулов перешел в «Даллас» в июле после одного сезона в «Монреале». Его контракт рассчитан на пять лет.
- «Даллас» начнет регулярный чемпионат-2017/18 домашней игрой с «Вегасом» в ночь на 7 октября.
- Матч можно и нужно посмотреть на Eurosport Gold и Eurosport Player.
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(фото: официальный сайт НХЛ)
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