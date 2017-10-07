Первая в истории победа «Вегаса», 3 очка Панарина в игре с «Айлендерс» и другая крутота ночи НХЛ

Главным событием третьего дня НХЛ стала дебютная игра в истории «Вегаса». «Голден Найтс» приехали в гости к «Далласу» и уступали до 50-й минуты, когда за работу взялся экс-нападающий «Нэшвилла» Джеймс Нил: канадец забросил дважды за 7 минут и принес команде первую в истории победу – 2:1.

«Коламбус» не испытал проблем на домашнем льду против «Айлендерс» – 5:0. Артемий Панарин мощно стартовал в составе нового клуба: российский нападающий на полную мощность врубил инстинкты ассистента и одними передачам набрал 3 очка. Зверски отыграл вратарь «Блю Джекетс» Сергей Бобровский: 29 отраженных бросков позволили Сергею стать рекордсменом клуба по шат-аутам (теперь 20).

Кучеров и Наместников помогли «Тампе-Бэй» отшлепать «Флориду» – 5:3. За шесть минут при счете 2:2 российские игроки забросили по шайбе и помогли «Лайтнинг» оторваться в счете. Евгений Дадонов пытался спасти ситуацию и выполнил ассист, но «Тампа» все равно оказалась сильнее.

Сезон-2017/18 – сотый игровой в истории НХЛ.

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