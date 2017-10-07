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«Даллас» и «Вегас» открыли сезон минутой молчания в память о жертвах массового убийства в США

«Даллас» и «Вегас» открыли сезон минутой молчания в память о жертвах массового убийства в США
Eurosport

5 ч. назад

Хоккеисты скорбят вместе со всеми.

Перед стартовой игрой сезона игроки «Далласа» и «Вегаса» (1:2) провели минуту молчания в память о жертвах перестрелки, произошедшей в Лас-Вегасе.

Слова поддержки семьям погибших и пострадавших выразил официальный твиттер НХЛ.

  • Перестрелка в Лас-Вегасе произошела 4 октября. Стивен Паддок открыл огонь по участникам музыкального фестиваля из автоматического оружия. Пенсионер из Невады убил 59 человек.
  • Всего в результате атаки пострадали 527 человек.

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