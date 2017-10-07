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Александр Овечкин записал поздравление Владимиру Путину с 65-летием
Нападающий «Вашингтона» пожелал много полезного.
7 октября президент России Владимир Путин празднует день рождения. О важном для президента дне не забил Александр Овечкин, который поздравил его в инстаграме.
«Уважаемый Владимир Владимирович, поздравляем вас с днем рождения. Желаем вам счастья, удачи во всем, благополучия и самое главное здоровья вам и вашим близким», – поздравил Овечкин.
- Владимиру Путину исполнились 65 лет.
- Александр Овечкин в стартовой игре НХЛ сделал хет-трик и помог «Вашингтону» обыграть «Оттаву».
- Владимир Путин иногда играет в хоккей.
- Овечкин и Путин еще не встречались на льду. Пока.
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