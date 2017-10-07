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Александр Овечкин записал поздравление Владимиру Путину с 65-летием

Овечкин записал поздравление Путину с 65-летием
Eurosport

1 час назад

Нападающий «Вашингтона» пожелал много полезного.

7 октября президент России Владимир Путин празднует день рождения. О важном для президента дне не забил Александр Овечкин, который поздравил его в инстаграме.

«Уважаемый Владимир Владимирович, поздравляем вас с днем рождения. Желаем вам счастья, удачи во всем, благополучия и самое главное здоровья вам и вашим близким», – поздравил Овечкин.

  • Владимиру Путину исполнились 65 лет.
  • Александр Овечкин в стартовой игре НХЛ сделал хет-трик и помог «Вашингтону» обыграть «Оттаву».
  • Владимир Путин иногда играет в хоккей.
  • Овечкин и Путин еще не встречались на льду. Пока.

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