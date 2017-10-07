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Силовой прием Александра Радулова, после которого игрок «Вегаса» чуть не отделился от формы
Нападающий «Далласа» показал, кто в доме хозяин.
В первом матче сезона амбициозный «Даллас» сыграл с новичком лиги «Лас-Вегасом». Команда из Техаса доминировала два периода.
Одним из самых сочных моментов встречи стал силовой прием Александра Радулова, который красиво приложил Коди Икина в центре площадки в первом периоде.
Несмотря на уверенную игру, «Даллас» пропустил в последние 10 минут матча две шайбы и проиграл 1:2.
- Это был первый матч «Вегаса» в НХЛ.
- Радулов не набрал очков, но был признан второй звездой матча.
- В сезоне-2016/17 Александр защищал цвета «Монреаля».
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