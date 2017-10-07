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Силовой прием Александра Радулова, после которого игрок «Вегаса» чуть не отделился от формы

Силовой прием Радулова, после которого игрок «Вегаса» чуть не отделился от формы
Eurosport

23 ч. назадОбновлено 21 ч. назад

Нападающий «Далласа» показал, кто в доме хозяин.

В первом матче сезона амбициозный «Даллас» сыграл с новичком лиги «Лас-Вегасом». Команда из Техаса доминировала два периода.

Одним из самых сочных моментов встречи стал силовой прием Александра Радулова, который красиво приложил Коди Икина в центре площадки в первом периоде.

Несмотря на уверенную игру, «Даллас» пропустил в последние 10 минут матча две шайбы и проиграл 1:2.

  • Это был первый матч «Вегаса» в НХЛ.
  • Радулов не набрал очков, но был признан второй звездой матча.
  • В сезоне-2016/17 Александр защищал цвета «Монреаля».
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