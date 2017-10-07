Силовой прием Александра Радулова, после которого игрок «Вегаса» чуть не отделился от формы

В первом матче сезона амбициозный «Даллас» сыграл с новичком лиги «Лас-Вегасом». Команда из Техаса доминировала два периода.

Одним из самых сочных моментов встречи стал силовой прием Александра Радулова, который красиво приложил Коди Икина в центре площадки в первом периоде.

Несмотря на уверенную игру, «Даллас» пропустил в последние 10 минут матча две шайбы и проиграл 1:2.

Это был первый матч «Вегаса» в НХЛ.

Радулов не набрал очков, но был признан второй звездой матча.

В сезоне-2016/17 Александр защищал цвета «Монреаля».

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