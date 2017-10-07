Форвард «Торонто» Назем Кадри: «Однажды оставил автограф на картошине фри»

Форвард «Торонто» рассказал о худшем автографе в карьере.

«У меня было множество странных историй, когда люди просили меня подписать картошку фри или чехлы для телефона…», – начал Кадри.

Журналист перебил его и уточнил, не ослышался ли.

«Да, картошку фри. Это было очень странно. Я не знаю, как такое могло произойти и где эта картофелина затем оказалась. Это был, вероятно, худший автограф, который я когда-либо оставил в своей жизни», – сказал Кадри TSN.

Кадри стал автором первой шайбы сезона-2017/18.

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