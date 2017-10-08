Александр Овечкин вслед за хет-триком запульнул покер и побил рекорд НХЛ 1917 года

«Вашингтон» разгромил «Монреаль» в регулярном чемпионате НХЛ со счетом 6:1.

Александр Овечкин еще в первом периоде забросил три шайбы, а в конце второй 20-минутки капитан «Кэпиталс» оформил покер. Во всех четырех случаях Александру ассистировал Евгений Кузнецов.

Овечкин забросил минимум по 3 шайбы в обоих стартовых матчах. Единственный раз за всю историю НХЛ такое произошло в дебютном сезоне лиги (1917/1918). Тогда это удалось сразу троим хоккеистов. В последующие сто лет никто так мощно не стартовал.

В другом матче «Тампа-Бэй» уступила «Флориде» со счетом 4:5. Сразу трое российских хоккеистов набрали 1+1: Никита Кучеров и Владислав Наместников у «Лайтнинг», Евгений Дадонов у «Пантерс».

Остальные результаты дня:

«Нью-Джерси» – «Колорадо» – 4:1

«Оттава» – «Детройт» – 1:2

«Айлендерс» – «Баффало» – 6:3

«Питтсбург» – «Нэшвилл» – 4:0 – Евгений Малкин забросил первую шайбу в игре

«Каролина» – «Миннесота» – 5:4 Б

«Торонто» – «Рейнджерс» – 8:5 – 2 очка (1+1) заработал защитник «Мэйпл Лифс» Никита Зайцев

«Сент-Луис» – «Даллас» – 4:2 – Александр Радулов отметился первой голевой передачей в составе «Старс», у Владимира Тарасенко («Блюз») один гол

«Чикаго» – «Коламбус» – 5:1

«Аризона» – «Вегас» – 1:2 ОТ

«Калгари» – «Виннипег» – 6:3

«Анахайм» – «Филадельфия» – 2:3 ОТ – у защитника «Флайерс» Ивана Проворова гол и ассист

«Ванкувер» – «Эдмонтон» – 3:2

«Сан-Хосе» – «Лос-Анджелес» – 1:4

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