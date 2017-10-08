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Александр Овечкин вслед за хет-триком запульнул покер и побил рекорд НХЛ 1917 года
7 шайб в двух стартовых матчах.
«Вашингтон» разгромил «Монреаль» в регулярном чемпионате НХЛ со счетом 6:1.
Александр Овечкин еще в первом периоде забросил три шайбы, а в конце второй 20-минутки капитан «Кэпиталс» оформил покер. Во всех четырех случаях Александру ассистировал Евгений Кузнецов.
Овечкин забросил минимум по 3 шайбы в обоих стартовых матчах. Единственный раз за всю историю НХЛ такое произошло в дебютном сезоне лиги (1917/1918). Тогда это удалось сразу троим хоккеистов. В последующие сто лет никто так мощно не стартовал.
В другом матче «Тампа-Бэй» уступила «Флориде» со счетом 4:5. Сразу трое российских хоккеистов набрали 1+1: Никита Кучеров и Владислав Наместников у «Лайтнинг», Евгений Дадонов у «Пантерс».
Остальные результаты дня:
- «Нью-Джерси» – «Колорадо» – 4:1
- «Оттава» – «Детройт» – 1:2
- «Айлендерс» – «Баффало» – 6:3
- «Питтсбург» – «Нэшвилл» – 4:0 – Евгений Малкин забросил первую шайбу в игре
- «Каролина» – «Миннесота» – 5:4 Б
- «Торонто» – «Рейнджерс» – 8:5 – 2 очка (1+1) заработал защитник «Мэйпл Лифс» Никита Зайцев
- «Сент-Луис» – «Даллас» – 4:2 – Александр Радулов отметился первой голевой передачей в составе «Старс», у Владимира Тарасенко («Блюз») один гол
- «Чикаго» – «Коламбус» – 5:1
- «Аризона» – «Вегас» – 1:2 ОТ
- «Калгари» – «Виннипег» – 6:3
- «Анахайм» – «Филадельфия» – 2:3 ОТ – у защитника «Флайерс» Ивана Проворова гол и ассист
- «Ванкувер» – «Эдмонтон» – 3:2
- «Сан-Хосе» – «Лос-Анджелес» – 1:4