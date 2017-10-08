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16 огненных фото горячей ведущей, ради которой Джеймс Нил зажигает в «Вегасе»
Секрет результативной игры канадца – это Мелани Коллинз.
Мелани Коллинз – одна из самых горячих тележурналисток США. В настоящий момент она работает на Yahoo! Sports и CBS, а за плечами у нее NBA-TV, MLB.com, ESPN, работа на Супербоулах, Олимпиаде-2014 в Сочи и футбольном ЧМ-2014.
Мелани очень любит хоккей, что и вылилось в ее отношения с форвардом «Вегаса» Джеймсом Нилом. C такой девушкой даже поражение в финале Кубка Стэнли несложно пережить.
Мелани на Maxim Party
Мелани в черном
Мелани в Сочи
Мелани – Чудо-Женщина
Летняя Мелани
Мелани и Хэллоуин
Мелани и ЗОЖ
Мелани на вручении наград НФЛ
Мелани в синем
Мелани и любовь
Мелани и огненный взгляд
Мелани и огненный взгляд 2
Сапожки Мелани
Туфельки Мелани
Мелани и Джеймс
Рабочие будни Мелани
- До перехода в «Вегас» Нил выступал за «Нэшвилл», с которым дошел до финала Кубка Стэнли-2017.
- Нил забросил обе шайбы в дебютной игре «Голден Найтс» против «Далласа» (2:1), а затем принес команде победу голом в овертайме игры с «Аризоной».
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