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16 огненных фото горячей ведущей, ради которой Джеймс Нил зажигает в «Вегасе»

16 огненных фото горячей ведущей, ради которой Джеймс Нил зажигает в «Вегасе»
Eurosport

19 ч. назад

Секрет результативной игры канадца – это Мелани Коллинз.

Мелани Коллинз – одна из самых горячих тележурналисток США. В настоящий момент она работает на Yahoo! Sports и CBS, а за плечами у нее NBA-TV, MLB.com, ESPN, работа на Супербоулах, Олимпиаде-2014 в Сочи и футбольном ЧМ-2014.

Мелани очень любит хоккей, что и вылилось в ее отношения с форвардом «Вегаса» Джеймсом Нилом. C такой девушкой даже поражение в финале Кубка Стэнли несложно пережить.

Мелани на Maxim Party

Мелани в черном

Мелани в Сочи

Мелани – Чудо-Женщина

Летняя Мелани

Мелани и Хэллоуин

Мелани и ЗОЖ

Мелани на вручении наград НФЛ

Мелани в синем

Мелани и любовь

Мелани и огненный взгляд

Мелани и огненный взгляд 2

Сапожки Мелани

Туфельки Мелани

Мелани и Джеймс

Рабочие будни Мелани

  • До перехода в «Вегас» Нил выступал за «Нэшвилл», с которым дошел до финала Кубка Стэнли-2017.
  • Нил забросил обе шайбы в дебютной игре «Голден Найтс» против «Далласа» (2:1), а затем принес команде победу голом в овертайме игры с «Аризоной».

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