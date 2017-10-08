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Лидер «Вашингтона» Александр Овечкин: «Всегда делаю хет-трик, когда приезжает сестра жены»

Овечкин: «Всегда делаю хет-трик, когда приезжает сестра жены»
Eurosport

16 ч. назад

«Кэпиталс» уже забронировали свояченице Ови место в клубном автобусе на весь сезон?

Потому что если нет, то стоило бы. Александр побил 100-летний рекорд НХЛ, сделав по хет-трику в каждом из двух стартовых матчей сезона. Точнее, во втором он вообще забил четыре гола.

«Моя жена, ее сестра здесь, а каждый раз, когда она в городе, я делаю хет-трик. Она уезжает в понедельник, так что я уверен, что попрошу кого-нибудь с ней поговорить, чтобы она осталась и поехала с нами в Тампу.

Но вообще здорово, когда ты играешь вот так и твои партнеры чувствуют это», – цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

  • Ови забросил трижды в матче с «Оттавой» (5:4).
  • В игре с «Монреалем» Александр оформил хет-трик уже в первом периоде, четвертый гол он забил во втором.
  • «Кэпс» разгромили «Канадиенс» со счетом 6:1.
  • 10 октября (по Москве) «Кэпиталс» играют на выезде против «Лайтнинг».

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