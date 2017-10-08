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Главный тренер «Вашингтона» Барри Тротц: «Овечкин начал больше двигаться, вот и посыпались голы»

Тротц: «Овечкин начал больше двигаться, вот и посыпались голы»
Eurosport

12 ч. назад

В 32 года Александр понял, что движение – жизнь.

Лидер «Кэпиталс» вколотил в двух стартовых матчах регулярки-2017/18 семь голов, и Барри Тротц точно знает почему.

«Думаю, главная причина этого всплеска в том, что Овечкин начал больше двигаться. Вот и посыпались голы.

А бросок Алекса всегда был вне всяких сомнений. Когда Овечкин в движении, он создает себе пространство на льду, и возникают голевые моменты», – цитирует Тротца официальный сайт НХЛ.

  • 10 октября «Вашингтон» сыграет на выезде с «Тампа-Бэй».

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