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Защитник «Питтсбурга», получивший шайбой в лицо, выложил зубодробительное фото из кабинета дантиста

Защитник «Питтсбурга», получивший шайбой в лицо, выложил зубодробительное фото из кабинета дантиста
Eurosport

12 ч. назад

Йэн Коул остановил бросок соперника ценой нескольких зубов и показал миру, как это выглядит.

Игрок «Пингвинс» провел на льду в матче с «Нэшвиллом» только пять минут. Коул принял мощнейший щелчок Романа Йоси не на грудь, а на челюсть.

Спустя несколько часов после окончания матча Коул выложил в твиттере вот такое фото:

«Спасибо вам всем за заботу, потерял несколько хороших зубов и немного челюсти, но все хорошо. Готовлюсь вернуться как можно скорее», – подписал Коул.

  • «Питтсбург» объявил, что защитник выбыл из строя на неопределенный срок.
  • Матч финалистов Кубка Стэнли-2017 завершился уверенной победой «Пингвинс» со счетом 4:0.

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