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Защитник «Питтсбурга», получивший шайбой в лицо, выложил зубодробительное фото из кабинета дантиста
Йэн Коул остановил бросок соперника ценой нескольких зубов и показал миру, как это выглядит.
Игрок «Пингвинс» провел на льду в матче с «Нэшвиллом» только пять минут. Коул принял мощнейший щелчок Романа Йоси не на грудь, а на челюсть.
Спустя несколько часов после окончания матча Коул выложил в твиттере вот такое фото:
«Спасибо вам всем за заботу, потерял несколько хороших зубов и немного челюсти, но все хорошо. Готовлюсь вернуться как можно скорее», – подписал Коул.
- «Питтсбург» объявил, что защитник выбыл из строя на неопределенный срок.
- Матч финалистов Кубка Стэнли-2017 завершился уверенной победой «Пингвинс» со счетом 4:0.
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