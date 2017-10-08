Защитник «Питтсбурга», получивший шайбой в лицо, выложил зубодробительное фото из кабинета дантиста

Игрок «Пингвинс» провел на льду в матче с «Нэшвиллом» только пять минут. Коул принял мощнейший щелчок Романа Йоси не на грудь, а на челюсть.

Спустя несколько часов после окончания матча Коул выложил в твиттере вот такое фото:

«Спасибо вам всем за заботу, потерял несколько хороших зубов и немного челюсти, но все хорошо. Готовлюсь вернуться как можно скорее», – подписал Коул.

«Питтсбург» объявил, что защитник выбыл из строя на неопределенный срок.

Матч финалистов Кубка Стэнли-2017 завершился уверенной победой «Пингвинс» со счетом 4:0.

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