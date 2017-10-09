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«Рейнджерс» добили побитый Овечкиным «Монреаль», Бучневич сделал ассист и стал третьей звездой

«Рейнджерс» добили побитый Овечкиным «Монреаль», Бучневич сделал ассист и стал третьей звездой
Eurosport

1 час назадОбновлено 20 мин. назад

В ночь на 9 октября прошел всего один матч регулярного чемпионата.

«Рейнджерс» после двух поражений на старте обыграли-таки «Монреаль» со счетом 2:0.

В конце первого периода счет открыл Брэйди Шей, а на 50-й минуте точку на «Канадиенс» поставил Мика Зибанеяд, которому ассистировал Павел Бучневич.

Швед и россиянин стали второй и третьей звездами матча, а лучшим был признан отразивший все 34 броска Хенрик Лундквист. Король Хенрик оформил 62-й шатаут в карьере и вышел на чистое 16-е место за всю историю НХЛ.

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