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«Рейнджерс» добили побитый Овечкиным «Монреаль», Бучневич сделал ассист и стал третьей звездой
В ночь на 9 октября прошел всего один матч регулярного чемпионата.
«Рейнджерс» после двух поражений на старте обыграли-таки «Монреаль» со счетом 2:0.
В конце первого периода счет открыл Брэйди Шей, а на 50-й минуте точку на «Канадиенс» поставил Мика Зибанеяд, которому ассистировал Павел Бучневич.
Швед и россиянин стали второй и третьей звездами матча, а лучшим был признан отразивший все 34 броска Хенрик Лундквист. Король Хенрик оформил 62-й шатаут в карьере и вышел на чистое 16-е место за всю историю НХЛ.
- На счету Бучневича 2 (0+2) очка в 2 матчах.
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