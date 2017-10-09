Хоккеист «Тампы»: «Мне угрожают смертью за протест во время гимна»

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джей Ти Браун пожаловался на поступившие сообщения с угрозой смерти.

«Прежде всего, я хотел бы поблагодарить всех за огромную поддержку, которую мне оказали не только семья и болельщики, но и те, с кем мы прежде не были знакомы.

Я люблю мою страну, но это не означает, что я не могу признать ее несовершенство. За свою жизнь я столкнулся с изрядной долей проявления расизма на льду и за его пределами. Настало время, когда нельзя молчать.

Дело в том, чтобы донести реальное положение дел. Мой аккаунт в твиттере сам по себе служит доказательством того, что эту тему нужно поднимать.

Я получил расистские оскорбления и угрозы смерти, потому что некоторым не понравилось, как я выразил свою обеспокоенность.

Нужно уметь слушать людей с противоположным взглядом, вести диалог друг с другом, если ты хочешь учиться, расти и меняться», – написал Браун.

Причиной травли стало участие хоккеиста в протестах спортсменов: во время исполнения гимна перед игрой с «Флоридой» Браун поднял кулак.

Браун провел 263 матча в НХЛ и набрал 57 (18+39) очков.

Подписывайся на наш канал в телеграме