Легенда «Колорадо» Петер Форсберг: «Я бы посадил Мэтта Дюшена в запас и обменял его»

Форсберг расщепил Дюшена, который, по слухам, просил руководство клуба обменять его, во время трансляции матча «Колорадо» с «Нью-Джерси».

«Сомневаюсь, что ему нужно позволять играть. Отправьте его на трибуны. Если бы я играл с игроком, про которого точно знаю, что он не хочет быть в команде, то он точно не будет ложиться на лед и закрывать броски головой.

Очень тяжело иметь подобного игрока в команде, несмотря на то, что он талантлив и старается изо всех сил. Я бы предпочел играть с кем-то, кто хочет быть здесь. Я бы отправил его в запас и обменял», – приводит слова Форсберга Denver Post.

«Лавина» проиграла «Нью-Джерси» со счетом 1:4.

На счету Дюшена 2 (1+1) очка в двух матчах регулярного чемпионата-2017/18.

Форсберг провел за «Колорадо» 708 матчей, в которых набрал 885 (249+636) очков.

Последним для шведа, которому сейчас 44 года, стал сезон-2010/11.

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