Тарасенко исполнил шедевр, Кучеров спас «Тампу», Якупов забросил шайбу, даже не попав в ворота

«Тампа-Бэй» в овертайме обыграла «Вашингтон» – 4:3. Герой первой игровой недели Александр Овечкин бросил 4 раза и ни разу не пробил Андрея Василевского.

Героем встречи стал Никита Кучеров, который в третьем периоде спас «Лайтнинг» от поражения, а в овертайме организовал гол Брэйдена Пойнта.

«Сент-Луис» одолел «Айлендерс» со счетом 3:2 Б. «Блюз» вели после второго периода 2:0 благодаря дублю Владимира Тарасенко.

Первый гол вышел особенно шикарным – Тарасенко исполнил спинораму, и даже повисший на нем защитник не помешал.

«Айлендерс» сравняли счет в третьем периоде, и судьбу решили буллиты. Брэйден Шенн и все тот же Тарасенко переиграли Томаса Грайса, а вот Джордан Эберле и Энтони Бовилье у «Нью-Йорка» свои попытки не использовали.

«Колорадо» разгромил «Бостон». Первой звездой матча стал вратарь Семен Варламов, отразивший все 29 бросков. Наиль Якупов забросил первую и следом вторую шайбу за «Эвеланш». Голы вышли не такими красивыми, как у Тарасенко, но не менее эпично.

В первом случае опозорился вратарь «Брюинс» Туукка Раск.

Во втором Наиль стал автором гола, поскольку защитник снес пустые ворота. Шайбе даже не пришлось пересекать линию.

Остальные результаты дня:

«Баффало» – «Нью-Джерси» – 2:6.

«Торонто» – «Чикаго» – 4:3 – у защитника «Лифс» Никиты Зайцева снова 1+1.

«Эдмонтон» – «Виннипег» – 2:5 – Дмитрий Куликов помог «Джетс» голом и ассистом.

«Анахайм» – «Калгари»– 0:2.

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