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Тарасенко исполнил шедевр, Кучеров спас «Тампу», Якупов забросил шайбу, даже не попав в ворота
Хоккеисты из России провели крайне результативный день в регулярном чемпионате НХЛ.
«Тампа-Бэй» в овертайме обыграла «Вашингтон» – 4:3. Герой первой игровой недели Александр Овечкин бросил 4 раза и ни разу не пробил Андрея Василевского.
Героем встречи стал Никита Кучеров, который в третьем периоде спас «Лайтнинг» от поражения, а в овертайме организовал гол Брэйдена Пойнта.
«Сент-Луис» одолел «Айлендерс» со счетом 3:2 Б. «Блюз» вели после второго периода 2:0 благодаря дублю Владимира Тарасенко.
Первый гол вышел особенно шикарным – Тарасенко исполнил спинораму, и даже повисший на нем защитник не помешал.
«Айлендерс» сравняли счет в третьем периоде, и судьбу решили буллиты. Брэйден Шенн и все тот же Тарасенко переиграли Томаса Грайса, а вот Джордан Эберле и Энтони Бовилье у «Нью-Йорка» свои попытки не использовали.
«Колорадо» разгромил «Бостон». Первой звездой матча стал вратарь Семен Варламов, отразивший все 29 бросков. Наиль Якупов забросил первую и следом вторую шайбу за «Эвеланш». Голы вышли не такими красивыми, как у Тарасенко, но не менее эпично.
В первом случае опозорился вратарь «Брюинс» Туукка Раск.
Во втором Наиль стал автором гола, поскольку защитник снес пустые ворота. Шайбе даже не пришлось пересекать линию.
Остальные результаты дня:
- «Баффало» – «Нью-Джерси» – 2:6.
- «Торонто» – «Чикаго» – 4:3 – у защитника «Лифс» Никиты Зайцева снова 1+1.
- «Эдмонтон» – «Виннипег» – 2:5 – Дмитрий Куликов помог «Джетс» голом и ассистом.
- «Анахайм» – «Калгари»– 0:2.