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Форвард «Вегаса» Вадим Шипачев не планирует возвращаться в КХЛ

Шипачев не планирует возвращаться в КХЛ
Eurosport

6 ч. назад

Стартовые неудачи не сломили хоккеиста сборной России.

Нападающий «Голден Найтс» не планирует возвращаться в КХЛ, несмотря на непопадание в состав «Вегаса», сообщил инсайдер TSN Даррен Дрегер.

«Агент Шипачева Петр Свобода заявил, что его клиент не собирается возвращаться в КХЛ. Все проблемы опровергнуты», – написал Дрегер.

  • 30-летний Шипачев подписал контракт с «Голден Найтс» в мае.
  • Перед стартом регулярного чемпионата «Вегас» отправил Вадима в фарм-клуб «Чикаго Вулвс», но даже там хоккеист пропустил две стартовые встречи.
  • В ночь на 11 октября «Вегас» проведет первый домашний матч в истории. Соперником «Голден Найтс» станет «Аризона».

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