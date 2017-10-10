Форвард «Вегаса» Вадим Шипачев не планирует возвращаться в КХЛ

Нападающий «Голден Найтс» не планирует возвращаться в КХЛ, несмотря на непопадание в состав «Вегаса», сообщил инсайдер TSN Даррен Дрегер.

«Агент Шипачева Петр Свобода заявил, что его клиент не собирается возвращаться в КХЛ. Все проблемы опровергнуты», – написал Дрегер.

30-летний Шипачев подписал контракт с «Голден Найтс» в мае.

Перед стартом регулярного чемпионата «Вегас» отправил Вадима в фарм-клуб «Чикаго Вулвс», но даже там хоккеист пропустил две стартовые встречи.

В ночь на 11 октября «Вегас» проведет первый домашний матч в истории. Соперником «Голден Найтс» станет «Аризона».

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