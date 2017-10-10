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«Флорида» подписала 8-летний контракт с Майклом Мэтисоном

«Флорида» подписала 8-летний контракт с Мэтисоном
Eurosport

5 ч. назад

Канадец будет получать примерно 4,875 миллиона долларов в год.

«Флорида» подписала новый контракт с 23-летним защитником Майклом Мэтисоном. Договор рассчитан на восемь лет, а годовая зарплата хоккеиста, по информации инсайдеров, составит 4,875 млн долларов.

«Для меня честь оставаться частью такой отличной организации еще восемь лет», – написал канадец в твиттере.

  • В сезоне-2016/17 Мэтисон провел 81 матч и набрал 17 (7+10) очков.
  • В составе сборной Канады Майкл завоевал золото ЧМ-2016 и серебро ЧМ-2017.
  • На старте сезона-2017/18 «Флорида» обменялась победами с «Тампой» (3:5, 5:4). Мэтисон очков не набрал.

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