«Флорида» подписала 8-летний контракт с Майклом Мэтисоном

«Флорида» подписала новый контракт с 23-летним защитником Майклом Мэтисоном. Договор рассчитан на восемь лет, а годовая зарплата хоккеиста, по информации инсайдеров, составит 4,875 млн долларов.

«Для меня честь оставаться частью такой отличной организации еще восемь лет», – написал канадец в твиттере.

В сезоне-2016/17 Мэтисон провел 81 матч и набрал 17 (7+10) очков.

В составе сборной Канады Майкл завоевал золото ЧМ-2016 и серебро ЧМ-2017.

На старте сезона-2017/18 «Флорида» обменялась победами с «Тампой» (3:5, 5:4). Мэтисон очков не набрал.

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