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«Вегас» стал первым новичком в истории НХЛ, стартовавшим с трех побед

«Вегас» стал первым новичком в истории НХЛ, стартовавшим с трех побед
Eurosport

1 час назад

«Голден Найтс» сносят всех.

«Вегас» принимал «Аризону» в первом официальном домашнем матче в истории и добился крупной победы – 5:2.

Лучший снайпер команды Джеймс Нил оформил дубль, по шайбе забросили Томаш Носек, Дерик Энгелланд и Оскар Линдберг.

«Голден Найтс» стали первой командой за всю столетнюю историю НХЛ, стартовавшей с трех побед.

«Чикаго» нанес поражение «Монреалю» со счетом 3:1. Первую шайбу в сезоне забросил Артем Анисимов.

Остальные результаты дня:

«Каролина» – «Коламбус» – 1:2

«Рейнджерс» – «Сент-Луис» – 1:3 – у хозяев ассист на счету Павла Бучневича

«Нэшвилл» – «Филадельфия» – 6:5

«Даллас» – «Детройт» – 4:2 – ассист у Александра Радулова из «Старс»

«Ванкувер» – «Оттава» – 2:3

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