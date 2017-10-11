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«Вегас» стал первым новичком в истории НХЛ, стартовавшим с трех побед
«Голден Найтс» сносят всех.
«Вегас» принимал «Аризону» в первом официальном домашнем матче в истории и добился крупной победы – 5:2.
Лучший снайпер команды Джеймс Нил оформил дубль, по шайбе забросили Томаш Носек, Дерик Энгелланд и Оскар Линдберг.
«Голден Найтс» стали первой командой за всю столетнюю историю НХЛ, стартовавшей с трех побед.
«Чикаго» нанес поражение «Монреалю» со счетом 3:1. Первую шайбу в сезоне забросил Артем Анисимов.
Остальные результаты дня:
«Каролина» – «Коламбус» – 1:2
«Рейнджерс» – «Сент-Луис» – 1:3 – у хозяев ассист на счету Павла Бучневича
«Нэшвилл» – «Филадельфия» – 6:5
«Даллас» – «Детройт» – 4:2 – ассист у Александра Радулова из «Старс»
«Ванкувер» – «Оттава» – 2:3