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Малкин, Кросби и «Питтсбург» принесли в Белый дом к Трампу Кубок Стэнли

Малкин, Кросби и «Питтсбург» принесли в Белый дом к Трампу Кубок Стэнли
Eurosport

1 час назад

А вот джерси не подарили.

Хоккеисты «Питтсбург Пингвинс» посетили Белый дом по случаю победы в Кубке Стэнли-2016/17 и показали трофей Дональду Трампу. Глава США сказал теплые слова в адрес многих хоккеистов, включая Евгения Малкина:

«Кросби не единственная звезда «Питтсбурга». Малкин похож на баскетболиста. Большой парень, сильный. Благодаря им команду годами называли двухголовым монстром. На двоих они забросили 77 шайб».

Малкин жмет руку Трампу на 4:20.

При этом «Питтсбург» нарушил традицию и не подарил Трампу игровой свитер с номером 45 (порядковый номер президента США). И в 2009, и в 2016 годах «Пингвинс» дарили Бараку Обаме джерси с номером 44.

  • Ранее Трамп отменил приглашение в Белый дом чемпионов НБА «Голден Стэйт». Решение президента США было вызвано открытым нежеланием звезд команды идти на встречу.
  • В 1991 году «Питтсбург» стал первым обладателем Кубка Стэнли, посетившим Белый дом.

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