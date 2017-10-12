Алекс Овечкин забросил, но «Вашингтон» все равно проиграл «Питтсбургу». Все результаты ночи НХЛ

Встреча четвертьфиналистов Кубка Стэнли сезона-2016/17 получилась упорной и завершилась победой «Пингвинс» – 3:2. Ключевым показателем в игре стала реализация большинства: «Кэпиталс» схлопотали 12 минут штрафа (против 8 у соперника) и получили все три шайбы в неравных составах. При таких раскладах команду не спас даже дерзкий в начале сезона Александр Овечкин: форвард забросил дежурную шайбу (восьмую в чеырех играх), но она не помогла.

Лучшими с составах команд стали Патрик Хорнквист и Кристиан Юос, набравшие по два очка (у обоих 1+1).

В еще одном матче «Колорадо» уверенно справился на своем льду с «Бостоном» – 6:3. Решающими в матче стали второй и концовка третьего периодов: во второй двадцатиминутке «Эвеланш» забросили три безответные шайбы, а последние в две минуты игры при счете 4:3 закатили пару шайб в пустые ворота.

Форвард хозяев Наиль Якупов стал первой звездой матча: на счету 24-летнего игрока из России шайба и ассист.

Другие результаты:

«Анахайм» – «Айлендерс» – 3:2

«Лос-Анджелес» – «Калгари» – 3:4 (ОТ)

«Торонто» – «Нью-Джерси» – 3:6, защитник «Торонто» Никита Зайцев отличился в третьей игре подряд. На этот раз на его счету результативная передача.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме