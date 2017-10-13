Нескучный Саад. Почему лидер «Чикаго» Патрик Кейн соврал форварду «Коламбуса» Артемию Панарину

Схема подсаживания зрителя на сериал давно отработана: нужно закрутить что-то невероятное в начале сезона и оставить кучу неизвестных в его конце, чтобы люди сгорали от нетерпения в томительном ожидании. Дельцы из НХЛ усвоили схему и ловко продают продукт. Клубы провернули громкий обмен Панарин – Саад? Превосходно, ребята, давайте столкнем эти команды в самом начале сезона! Это драма, это интрига, это внимание и, соответственно, доход. Проходные игры начнутся потом.

Перед первым матчем против бывшего партнера звезды «Блэкхокс» тепло с ним пообщались.

После игры Артемий не скрывал детали разговора: Кейн сказал, что скучает по русскому Хлебушку, тот ответил взаимностью.

На самом деле суперзвездный Патрик отчасти лукавил. Наверное, сам того не сознавая. Героям «Чикаго» действительного недостает милого и улыбчивого Артемия. Панарин, если отбросить хоккей, – отличный парень без намека на мэйуэзеровские понты. Играет в шахматы, отдыхает на природе где-то в русской глубинке, прямо как твой папа, гоняет на шестерке и стареньком моцике, ходит в походы… В общем, не нужно знать Артемия лично, чтобы понять: он наш, свойский.

Просто изумительно играть с таким партнером! По такому дружиле, конечно, скучаешь. Но бизнес есть бизнес – ничего личного. И как раз на льду Кейн и Тэйвз не переживают из-за отсутствия бывшего 72-го номера.

«Блэкхокс» начали сезон очень мощно: чемпионские «пингвины» вытащили 10 шайб на фоне усталости; «Коламбус» пропустил пять раз и должен благодарить капитана Фолиньо за созданный из ничего гол; «Монреаль» оказался бессилен против команды, игравшей на следующий после солидной битвы с «Торонто» день.

Поражение от «Мэйпл Лифс» немного смазывает идеальную картину, но здесь много нюансов. Прежде всего, «кленовые» тоже в полном порядке – ушли от поражения в конце третьего периода, забросив в большинстве. Ну а овертаймовский формат три на три – это, извините, немного недохоккей. Выглядит специфично, сделан специально для увеличения результативности, и в плей-офф мальчики этим не балуются. Ко всему прочему, хитрый Кенневилль, зная, что на следующий день предстоит играть с «Монреалем», дал отдохнуть основному киперу Кори Кроуфорду.

От него, к слову, будет зависеть очень многое. Прошлый сезон выдался для Кори средним – не было такого, чтобы Кроуфорд жгуче тащил. А без «жгуче тащил» рассчитывать в НХЛ не на что. Даже по цифрам не впечатляет: 2,55 гола за игру – худший показатель Кори за шесть лет. Вратарю требовалась помощь, и в новом чемпионате к его услугам еще более капитальная оборона. Про пару Кит – Сибрук говорить нечего, это стабильная и надежная связка мощнейших защитников. Хвалить генерального менеджера Стэна Боумэна стоит за другие находки.

В 2016-м он вырвал из ниоткуда Михала Кемпни, годом позже аналогичной находкой стал Ян Рутта. Эти двое словно близнецы: по 27 лет, чехи, неизвестные, надежные, полезные даже в атаке и недорогие. Последнее особенно важно. А дальше Боуэн и Кенневилль взяли за какой-то миллион ветерана Коди Франсона из «Баффало» и продвинули по карьерной лесенке юного Густава Форслинга, которого потихоньку подпускали к составу в сезоне-2016/17. Соединив этих хоккеистов с чешскими ноунеймами, боссы «Блэкхокс» получили еще две плотные пары защитников в довесок к ультрадуэту Кит – Сибрук.

Все эти игроки обороны уже набрали очки в новом сезоне. А Рутта вообще бомбардир: 2+2, шестой по результативности в команде. Ну, сразу после богов типа Кейна, Тэйвза и еще одного персонажа.

Нет, это не Ник Шмальц. 21-летний американец готовит прорывной сезон, но из-за травмы, полученной в эпизоде с голом Кейна в ворота «Блю Джекетс», пока не светится в бомбардирских топах. Ничего, засветится. Когда ты играешь в звене с Кейном, у тебя будет хорошо – Панарин одобрительно качнул головой сейчас. Но и сам Шмальц отнюдь не промах. В будущих матчах болельщики еще оценят напористого и быстрого форварда, которого летом специально перевели с фланга в центр.

А пока сильнее всех обезболивает чикагцев от потери Артемия человек, на которого его и обменяли. Брэндон Саад, леди и джентльмены, лекарство от иллинойской панариномании. Все внимание в сделке «Коламбуса» и «Чикаго» было приковано к русскому и его трогательному расставанию с любимыми «ястребами». Про Саада писали мало, сам Брэндон тоже не сыпал цитатами. А как можно наговорить с три короба, если особо не спрашивают?

Пришла пора спрашивать. 24-летний левый крайний словно решил доказать всем, что дело не только и не столько в Панарине. Сейчас одобрительно качнул головой уже Боумэн. Ни одного матча без набранных очков, хет-трик в ворота Мэтта Мюррея, три победные шайбы, пять голов в четырех встречах – больше забил только наевшийся диетического озверина русский князь из «Вашингтона».

Саад пока выделяется не умопомрачительной скоростью, как Макдэвид, или мощью броска, как Овечкин, а умением оказываться в нужном месте в нужное время. Брэндон всегда тут как тут. Кто вылетает в контратаку два в один вместе с Кейном? Кто раз за разом проворнее всех на добивании? Что за чуви пасется на пятаке? Правильные решения, тотальная встроенность в командные взаимодействия и правильный выбор позиции – рецепт пресловутого голевого чутья. Чем-то напоминает звезду футбольного «МЮ» Руда ван Нистелроя, который забивал только из штрафной, постоянно возникая там, где надо. Колотил как автомат.

Саад пока тоже выглядит механизмом усиленной результативности. Как и весь монолитный «Чикаго». Брэндон – что-то вроде наивысшего проявления игры «ястребов», самая характерная ее черта. Они до боли грамотные. Тот же «Торонто» пропустил два гола фактически из ничего. Идет равная игра, и вдруг какой-то Рутта, защитник, пролетает за воротами. Рикошет – гол. В стартовых матчах сезона чикагцы были хороши в мелочах. Они просто очень хорошо делали хоккейную работу: закрывали борты, прессовали вратарей соперника и добивали, рвали в контратаки, не перегружали работой своих киперов.

Звено Саад – Тэйвз – Паник просто рвет. Кейн, Шмальц и Хартман отставать тоже не захотят. А в третьей тройке нападения у «Блэкхокс» оборонительный Анисимов, незаметный вроде бы Шарп и 19-летний новичок Дебринкат, уже открывший счет голам в НХЛ. Ничего сверхвыдающегося, но этот сплав опыта и потенциала точно не провалит свою часть задачи. Надежность – это уже хорошо для третьего звена.

Делать долгоиграющие прогнозы в НХЛ – смерть и бессмыслица. Но одно можно сказать точно: с каждым днем по Панарину-хоккеисту Патрик Кейн и его бойцы будут скучать все меньше и меньше.

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