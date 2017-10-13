Никита Кучеров пришил «Питтсбург», Владимир Тарасенко не спас «Сент-Луис». Все результаты ночи НХЛ

Хоккеисты «Питтсбурга» потерпели третье поражение в сезоне, на этот раз проиграв «Тампе» – 4:5. Во многом результат определила концовка первого периода: при счете 1:1 хозяева реализовали большинство за секунду до сирены. Во второй и третьей 20-минутке команды по очереди отправляли шайбы в ворота друг друга. Приличный вклад в победу «Лайтнинг» внес Никита Кучеров, который забил и отдал. На счету Владислава Наместникова ассист.

«Сент-Луис» потерпел первое поражение в сезоне в пятом матче. Команду Владимира Тарасенко на своем льду остановила «Флорида» – 5:2. Поначалу матч успешнее складывался для «Блюз»: Пол Штястны с передачи Тарасенко забросил на второй минуте второго периода и вывел гостей вперед, но хозяева грустили всего 12 секунд. Иэн Маккошен мгновенно сравнял счет, после чего «Пантерс» закинули в сетку соперника еще четыре шайбы.

Ассист Тарасенко стал для него пятым результативным действием в пяти матчах.

Другие результаты:

«Нэшвилл» – «Даллас» – 4:1 Александр Радулов и Алексей Емелин не забросили и не отдали, хотя провели на льду на двоих 40 минут.

«Чикаго» – «Миннесота» – 2:5

«Аризона» – «Детройт» – 2:4

«Ванкувер» – «Виннипег» – 2:4

«Сан-Хосе» – «Баффало» – 3:2

В ночь на 14 октября в НХЛ пройдут 5 матчей.

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