Getty Images
Александр Овечкин записал видеообращение и растрогал юного хоккеиста, поборовшего рак
Нападающий «Вашингтона» приносит счастье людям.
Хоккеист канадского клуба «Ниагара Фоллс» Алекс Луи поборол рак, лишившись при этом одной ноги. Мальчику диагностировали рак костных тканей из-за чего семья и врачи приняли непростое решение ампутировать ногу и установить протез.
Александр Овечкин услышал историю Алекса еще во время лечения и записал для него видеообращение. Ролик показали мальчику во время его появления на одном из телеканалов – после просмотра парень растрогался.
«Привет, Алекс, это твой приятель Ови. Я слышал, что ты выздоровел после рака. Приходи на нашу игру в Торонто в ноябре. С нетерпением жду встречи с тобой. Поэтому скоро увидимся», – сказал в ролике Овечкин.
- Овечкин стартовал в новом сезоне НХЛ с 8 шайб в 4 матчах.
- Александр выступает за «Вашингтон» с 2005 года.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте