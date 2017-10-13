Александр Овечкин записал видеообращение и растрогал юного хоккеиста, поборовшего рак

Хоккеист канадского клуба «Ниагара Фоллс» Алекс Луи поборол рак, лишившись при этом одной ноги. Мальчику диагностировали рак костных тканей из-за чего семья и врачи приняли непростое решение ампутировать ногу и установить протез.

Александр Овечкин услышал историю Алекса еще во время лечения и записал для него видеообращение. Ролик показали мальчику во время его появления на одном из телеканалов – после просмотра парень растрогался.

«Привет, Алекс, это твой приятель Ови. Я слышал, что ты выздоровел после рака. Приходи на нашу игру в Торонто в ноябре. С нетерпением жду встречи с тобой. Поэтому скоро увидимся», – сказал в ролике Овечкин.

Овечкин стартовал в новом сезоне НХЛ с 8 шайб в 4 матчах.

Александр выступает за «Вашингтон» с 2005 года.

Самые крутые фото и видео из мира спорта в нашем инстаграме