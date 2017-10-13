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Александр Овечкин записал видеообращение и растрогал юного хоккеиста, поборовшего рак

Овечкин записал видеообращение и растрогал юного хоккеиста, поборовшего рак
Eurosport

29 мин. назад

Нападающий «Вашингтона» приносит счастье людям.

Хоккеист канадского клуба «Ниагара Фоллс» Алекс Луи поборол рак, лишившись при этом одной ноги. Мальчику диагностировали рак костных тканей из-за чего семья и врачи приняли непростое решение ампутировать ногу и установить протез.

Александр Овечкин услышал историю Алекса еще во время лечения и записал для него видеообращение. Ролик показали мальчику во время его появления на одном из телеканалов – после просмотра парень растрогался.

«Привет, Алекс, это твой приятель Ови. Я слышал, что ты выздоровел после рака. Приходи на нашу игру в Торонто в ноябре. С нетерпением жду встречи с тобой. Поэтому скоро увидимся», – сказал в ролике Овечкин.

  • Овечкин стартовал в новом сезоне НХЛ с 8 шайб в 4 матчах.
  • Александр выступает за «Вашингтон» с 2005 года.

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