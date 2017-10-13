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Нападающий «Монреаля» Джонатан Друин выкупил ложу на стадионе клуба для малоимущих семей

Нападающий «Монреаля» выкупил ложу на стадионе клуба для малоимущих семей
Eurosport

37 мин. назад

Хоккеист выложил из кармана 139 тысяч евро.

Джонатан Друин позаботился о малоимущих семьях и выкупил ложу на домашнем стадионе «Канадиенс» «Белл Центре». Нападающий рассчитывает, что дети будут ходить на матчи клуба и тем самым отвлекаться от различных проблем.

«С первого дня, что я нахожусь в клубе, хотел сделать что-то для детей. Чтобы они и их родители отвлекались от личных сложностей. У семей будет возможность побыть вместе и здорово провести время, а для меня это возможность содействовать их благополучию», – рассказал Друин Montrealgazette.

  • Друин перешел в «Монреаль» в прошедшее межсезонье.
  • На счету 22-летнего форварда один ассист в четырех матчах в сезоне-2017/18.

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