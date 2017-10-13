Нападающий «Монреаля» Джонатан Друин выкупил ложу на стадионе клуба для малоимущих семей

Джонатан Друин позаботился о малоимущих семьях и выкупил ложу на домашнем стадионе «Канадиенс» «Белл Центре». Нападающий рассчитывает, что дети будут ходить на матчи клуба и тем самым отвлекаться от различных проблем.

«С первого дня, что я нахожусь в клубе, хотел сделать что-то для детей. Чтобы они и их родители отвлекались от личных сложностей. У семей будет возможность побыть вместе и здорово провести время, а для меня это возможность содействовать их благополучию», – рассказал Друин Montrealgazette.

Друин перешел в «Монреаль» в прошедшее межсезонье.

На счету 22-летнего форварда один ассист в четырех матчах в сезоне-2017/18.

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