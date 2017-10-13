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Нападающий «Монреаля» Джонатан Друин выкупил ложу на стадионе клуба для малоимущих семей
Хоккеист выложил из кармана 139 тысяч евро.
Джонатан Друин позаботился о малоимущих семьях и выкупил ложу на домашнем стадионе «Канадиенс» «Белл Центре». Нападающий рассчитывает, что дети будут ходить на матчи клуба и тем самым отвлекаться от различных проблем.
«С первого дня, что я нахожусь в клубе, хотел сделать что-то для детей. Чтобы они и их родители отвлекались от личных сложностей. У семей будет возможность побыть вместе и здорово провести время, а для меня это возможность содействовать их благополучию», – рассказал Друин Montrealgazette.
- Друин перешел в «Монреаль» в прошедшее межсезонье.
- На счету 22-летнего форварда один ассист в четырех матчах в сезоне-2017/18.
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