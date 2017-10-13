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Маркус Фолиньо закончил смену Брента Сибрука, отправив его в фееричный полет через борт на скамейку

Фолиньо закончил смену Сибрука, отправив его в фееричный полет через борт на скамейку
Eurosport

21 мин. назадОбновлено 19 мин. назад

Идеальный силовой прием.

Домашний матч регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» сложился неудачно для «Чикаго» и одного из ведущих защитников лиги Брента Сибрука.

Уже на пятой минуте альтернативный капитан «Блэкхокс» попал под убийственный силовой прием Маркуса Фолиньо. Очнулся Сибрук уже на скамейке коньками вверх.

  • «Миннесота» обыграла «Чикаго» со счетом 5:2. Команды забросили 6 шайб из 7 в заключительные 12 минут.
  • Сибрук завершил матч с худшим среди защитников показателем полезности «-3».
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