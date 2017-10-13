Маркус Фолиньо закончил смену Брента Сибрука, отправив его в фееричный полет через борт на скамейку

Домашний матч регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» сложился неудачно для «Чикаго» и одного из ведущих защитников лиги Брента Сибрука.

Уже на пятой минуте альтернативный капитан «Блэкхокс» попал под убийственный силовой прием Маркуса Фолиньо. Очнулся Сибрук уже на скамейке коньками вверх.

«Миннесота» обыграла «Чикаго» со счетом 5:2. Команды забросили 6 шайб из 7 в заключительные 12 минут.

Сибрук завершил матч с худшим среди защитников показателем полезности «-3».

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