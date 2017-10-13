Getty Images

Прямо-таки олдскульная драчка, в которой Джон Хэйден сломал Маркусу Фолиньо лицо

Прямо-таки олдскульная драчка, в которой Хэйден сломал Фолиньо лицо
Eurosport

59 мин. назадОбновлено 58 мин. назад

«Ястреб» заклевал «дикаря» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Блэкхокс» впервые проиграли в основное время в сезоне-2017/18 – обидчиком выступила «Миннесота» (5:2). Небольшим утешением для фанатов «Чикаго» может служить драка Джона Хэйдена с Маркусом Фолиньо.

Форвард «Миннесоты» владел инициативой, пока не пропустил мощный хук.

В слоумо все становится понятно.

Как сообщает журналист из Миннеаполиса Майкл Руссо, у Маркуса перелом.

«Слышал, у Фолиньо может быть сломана лицевая кость. 20 членов семьи придут на субботний матч Ника против Маркуса, а потом на игру «Вайкингс» в воскресенье. Разочаровывающе», – написал Руссо.

  • 14 октября (15-го по Москве) «Миннесота» примет «Коламбус», за который играет брат Маркуса – Ник Фолиньо. Похоже, семейный праздник сорван.
  • Клуб НФЛ «Миннесота Вайкингс» 15 октября сыграет с одним из самых принципиальных соперников – «Грин-Бэй Пэкерс».

Смотрите матчи НХЛ на Eurosport Player

По теме

НХЛ

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Битвы роботов. Что «Манчестер Юнайтед» Моуринью сделает с «Ливерпулем»

02:30
Популярные видео
Жесткая разборка «Нэшвилла» и «Далласа», в которую вонзилась шайба от своих ворот
1 776 просмотров11 ч
Ови положил восьмую шайбу в сезоне, но «Питтсбург» на это наплевал и выиграл
3 954 просмотровВчера в 12:44
А еще вам может понравиться