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Прямо-таки олдскульная драчка, в которой Джон Хэйден сломал Маркусу Фолиньо лицо
«Ястреб» заклевал «дикаря» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Блэкхокс» впервые проиграли в основное время в сезоне-2017/18 – обидчиком выступила «Миннесота» (5:2). Небольшим утешением для фанатов «Чикаго» может служить драка Джона Хэйдена с Маркусом Фолиньо.
Форвард «Миннесоты» владел инициативой, пока не пропустил мощный хук.
В слоумо все становится понятно.
Как сообщает журналист из Миннеаполиса Майкл Руссо, у Маркуса перелом.
«Слышал, у Фолиньо может быть сломана лицевая кость. 20 членов семьи придут на субботний матч Ника против Маркуса, а потом на игру «Вайкингс» в воскресенье. Разочаровывающе», – написал Руссо.
- 14 октября (15-го по Москве) «Миннесота» примет «Коламбус», за который играет брат Маркуса – Ник Фолиньо. Похоже, семейный праздник сорван.
- Клуб НФЛ «Миннесота Вайкингс» 15 октября сыграет с одним из самых принципиальных соперников – «Грин-Бэй Пэкерс».
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