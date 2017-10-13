Прямо-таки олдскульная драчка, в которой Джон Хэйден сломал Маркусу Фолиньо лицо

«Блэкхокс» впервые проиграли в основное время в сезоне-2017/18 – обидчиком выступила «Миннесота» (5:2). Небольшим утешением для фанатов «Чикаго» может служить драка Джона Хэйдена с Маркусом Фолиньо.

Форвард «Миннесоты» владел инициативой, пока не пропустил мощный хук.

В слоумо все становится понятно.

Как сообщает журналист из Миннеаполиса Майкл Руссо, у Маркуса перелом.

«Слышал, у Фолиньо может быть сломана лицевая кость. 20 членов семьи придут на субботний матч Ника против Маркуса, а потом на игру «Вайкингс» в воскресенье. Разочаровывающе», – написал Руссо.

14 октября (15-го по Москве) «Миннесота» примет «Коламбус», за который играет брат Маркуса – Ник Фолиньо. Похоже, семейный праздник сорван.

Клуб НФЛ «Миннесота Вайкингс» 15 октября сыграет с одним из самых принципиальных соперников – «Грин-Бэй Пэкерс».

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