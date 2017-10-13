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«Вегас» – о матче с «Детройтом»: «У нас одинаковая серия попаданий в плей-офф»
А еще эти команды проводят одинаковое количество сезонов на своих аренах.
«Вегас» круто анонсировал домашнюю игру регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта», потроллив соперника по поводу прерванной легендарной серии:
«Сегодня сойдутся две команды, которые перед этим вечером попадали в плей-офф одинаковое количество сезонов подряд».
- «Вегас» еще ни разу не выступал в плей-офф, потому что вообще проводит дебютный сезон в НХЛ.
- «Голден Найтс» стали первой в истории командой, выигравшей все три стартовых матча в НХЛ.
- Весной 2017 года «Детройт» впервые за 25 сезонов не попал в плей-офф. Серия «Ред Уингс» стала третьей самый длинной в истории НХЛ. За этот период команды завоевала 4 Кубка Стэнли.
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