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«Вегас» – о матче с «Детройтом»: «У нас одинаковая серия попаданий в плей-офф»

«Вегас» – о матче с «Детройтом»: «У нас одинаковая серия попаданий в плей-офф»
Eurosport

5 мин. назад

А еще эти команды проводят одинаковое количество сезонов на своих аренах.

«Вегас» круто анонсировал домашнюю игру регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта», потроллив соперника по поводу прерванной легендарной серии:

«Сегодня сойдутся две команды, которые перед этим вечером попадали в плей-офф одинаковое количество сезонов подряд».

  • «Вегас» еще ни разу не выступал в плей-офф, потому что вообще проводит дебютный сезон в НХЛ.
  • «Голден Найтс» стали первой в истории командой, выигравшей все три стартовых матча в НХЛ.
  • Весной 2017 года «Детройт» впервые за 25 сезонов не попал в плей-офф. Серия «Ред Уингс» стала третьей самый длинной в истории НХЛ. За этот период команды завоевала 4 Кубка Стэнли.

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