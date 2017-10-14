«Вашингтон» уверенно расправился с «Нью-Джерси» в гостях. Александр Овечкин забросил уже девятую шайбу в сезоне, став четвертым хоккеистом в истории НХЛ, добившимся такого результата в пяти играх. Лидер «Кэпиталс» также сделал первый в сезоне ассист.

Две передачи на счету Евгения Кузнецова, который довел число ассистов в регулярке до десяти.

Защитник «Колорадо» Никита Задоров отметился голом в ворота «Анахайма» (3:1). Для российского хоккеиста эта шайба стала первой в составе «Эвеланш». В последний раз он забивал 15 февраля 2015 года, когда играл за «Баффало».

Другие матчи игрового дня:

«Коламбус» – «Рейнджерс» – 3:1

Победную шайбу у «Блю Джекетс» забросил Артемий Панарин.

«Калгари» – «Оттава» – 0:6

«Вегас» – «Детройт» – 3:6.

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