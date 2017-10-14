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Лидер «Вашингтона» Александр Овечкин забил в новом сезоне больше, чем 7 клубов лиги

Овечкин забил в новом сезоне больше, чем 7 клубов лиги
Eurosport

51 мин. назадОбновлено 38 мин. назад

Ови способен заменить целую команду.

Овечкин отметился очередным голом в матче регулярного чемпионата против «Нью-Джерси». Капитан «Кэпиталс» забросил девять шайб в пяти матчах.

На счету Овечкина больше шайб, чем у «Далласа» (8), «Сан-Хосе» (7), «Эдмонтона» (7), «Ванкувера» (7), «Бостона» (7), «Каролины» (6) и «Монреаля» (5).

  • «Вашингтон» победил «Нью-Джерси» со счетом 5:2.
  • Овечкин стал четвертым игроком в истории НХЛ, забросившим 9 шайб в 5 стартовых матчах сезона.

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