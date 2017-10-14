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«Вегас» вызвал Вадима Шипачева из АХЛ

«Вегас» вызвал Шипачева из АХЛ
Eurosport

1 час назад

Таинственная профилактика в низшей североамериканской лиге завершена.

Первый матч российского форварда в регулярном чемпионате НХЛ-2017/18 не за горами. По данным журналиста Sportsnet Криса Джонстона, «Голден Найтс» вызвали Вадима из фарм-клуба.

«Золотые рыцари» отправили Шипачева в АХЛ 4 октября.

  • Вадим не провел за «Чикаго Вулвс» ни одной игры.
  • «Голден Найтс» платят 30-летнему русскому 4,5 миллиона долларов в год.
  • 16 октября «Вегас» играет дома с «Бостоном».

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