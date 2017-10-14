Getty Images
«Вегас» вызвал Вадима Шипачева из АХЛ
Таинственная профилактика в низшей североамериканской лиге завершена.
Первый матч российского форварда в регулярном чемпионате НХЛ-2017/18 не за горами. По данным журналиста Sportsnet Криса Джонстона, «Голден Найтс» вызвали Вадима из фарм-клуба.
«Золотые рыцари» отправили Шипачева в АХЛ 4 октября.
- Вадим не провел за «Чикаго Вулвс» ни одной игры.
- «Голден Найтс» платят 30-летнему русскому 4,5 миллиона долларов в год.
- 16 октября «Вегас» играет дома с «Бостоном».
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте