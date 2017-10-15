Панарин сделал 3 ассиста, «Вашингтон» получил 8 шайб от «Филадельфии». Все результаты ночи НХЛ

«Коламбус» Артемия Панарина одержал третью победу подряд при непосредственном участии российского форварда. Артемий сделал две результативные передачи в основное время встречи с «Миннесотой» (5:4) и добавил ассист в овертайме. Автором победной шайбы стал Александр Веннберг.

«Вашингтон» впервые с января проиграл, пропустив 8 шайб. Но зимняя встреча «Кэпиталс» с «Питтсбургом» завершилась со счетом 7:8, тогда как в игре с «Филадельфией» «столичные» проиграли 2:8. Форварды «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов завершили встречу с показателем полезности «-4».

Российские хоккеисты заработали 4 очка в матче «Тампы» с «Сент-Луисом» (2:1). У «Блюз» автором единственной шайбы стал Владимир Тарасенко, а победный гол у «Лайтнингс» оформил Никита Кучеров с передачи Владислава Наместникова. Еще один ассист записал на свой счет защитник «Тампы» Михаил Сергачев.

Остальные результаты игрового дня:

«Виннипег» – «Каролина» – 2:1

«Монреаль» – «Торонто» – 3:4

«Рейнджерс» – «Нью-Джерси» – 2:3

«Питтсбург» – «Флорида» – 4:3

Форвард «Пантерс» Евгений Дадонов сделал 2 ассиста.

«Даллас» – «Колорадо» – 3:1

«Аризона» – «Бостон» – 2:6

«Ванкувер» – «Калгари» – 2:5

«Эдмонтон» – «Оттава» – 1:6

«Лос-Анджелес» – «Баффало» – 4:2

«Сан-Хосе» – «Айлендерс» – 1:3

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