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Панарин сделал 3 ассиста, «Вашингтон» получил 8 шайб от «Филадельфии». Все результаты ночи НХЛ
В регулярном чемпионате прошли 14 матчей.
«Коламбус» Артемия Панарина одержал третью победу подряд при непосредственном участии российского форварда. Артемий сделал две результативные передачи в основное время встречи с «Миннесотой» (5:4) и добавил ассист в овертайме. Автором победной шайбы стал Александр Веннберг.
«Вашингтон» впервые с января проиграл, пропустив 8 шайб. Но зимняя встреча «Кэпиталс» с «Питтсбургом» завершилась со счетом 7:8, тогда как в игре с «Филадельфией» «столичные» проиграли 2:8. Форварды «Вашингтона» Александр Овечкин и Евгений Кузнецов завершили встречу с показателем полезности «-4».
Российские хоккеисты заработали 4 очка в матче «Тампы» с «Сент-Луисом» (2:1). У «Блюз» автором единственной шайбы стал Владимир Тарасенко, а победный гол у «Лайтнингс» оформил Никита Кучеров с передачи Владислава Наместникова. Еще один ассист записал на свой счет защитник «Тампы» Михаил Сергачев.
Остальные результаты игрового дня:
«Виннипег» – «Каролина» – 2:1
«Монреаль» – «Торонто» – 3:4
«Рейнджерс» – «Нью-Джерси» – 2:3
«Питтсбург» – «Флорида» – 4:3
Форвард «Пантерс» Евгений Дадонов сделал 2 ассиста.
«Даллас» – «Колорадо» – 3:1
«Аризона» – «Бостон» – 2:6
«Ванкувер» – «Калгари» – 2:5
«Эдмонтон» – «Оттава» – 1:6
«Лос-Анджелес» – «Баффало» – 4:2
«Сан-Хосе» – «Айлендерс» – 1:3
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