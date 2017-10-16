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Форвард «Вегаса» Вадим Шипачев забросил победную шайбу в первом же матче в НХЛ

Шипачев забросил победную шайбу в первом же матче в НХЛ
Eurosport

9 мин. назад

Мощнейший дебют.

Дебютную игру в составе «Голден Найтс» проводил Вадим Шипачев, начавший сезон в фарм-клубе. В конце второго период 30-летний хоккеист забросил первую шайбу в североамериканской карьере, которая оказалась победной.

Всего Вадим провел на льду 10 минут 26 секунд, выиграл 83% вбрасываний и провел один силовой прием.

Помимо Шипачева, у «Голден Найтс» отличились Алекс Так, для которого эта шайба тоже стала первой в НХЛ, и Оскар Линдберг. «Брюинс» ответили голом Давида Пастрняка.

Остальные результаты дня:

«Анахайм – «Баффало – 1:3

«Лос-Анджелес» – «Айлендерс» – 3:2

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