Getty Images

Форвард «Вегаса» Вадим Шипачев: «Надо привыкнуть к новому хоккею, но ощущения просто отличные»

Шипачев: «Надо привыкнуть к новому хоккею, но ощущения просто отличные»
Eurosport

1 час назадОбновлено 35 мин. назад

30-летнему хоккеисту понравился дебют в НХЛ.

Нападающий «Вегаса», забросивший победную шайбу в игре против «Бостона» (3:2), поделился эмоциями.

«Мне все очень понравилось. Да, я забил, но важно даже не это, а то, что команда победила. Плюс моя семья увидела меня на льду, сложная ситуация закончилась, и теперь можно сосредоточиться только на хоккее.

Я провел силовой прием? Ха-ха, а вам не показалось? Честно говоря, я чувствовал себя довольно комфортно, учитывая всю ситуацию. Нет ничего страшного в том, что провел не очень много времени на льду.

Надо действительно привыкнуть к новому хоккею, почувствовать его. Но ощущения просто отличные», – сказал Шипачев «СЭ».

Больше спортивных видео на нашем канале в YouTube

По теме

НХЛ

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Также можно почитать
Смотрите сейчас

Видео - Рыбарикова мощно спасла мяч из-за спины и вытащила мертвый розыгрыш

00:50
Популярные видео
Беннетт шел вторым и грохнулся за 300 метров до финиша
1 201 просмотров18 ч
Первый гол Друина за «Монреаль» оказался меньше, чем 2 суперзвездных заезда Остона
 770 просмотров23 ч
А еще вам может понравиться