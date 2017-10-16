Форвард «Вегаса» Вадим Шипачев: «Надо привыкнуть к новому хоккею, но ощущения просто отличные»

Нападающий «Вегаса», забросивший победную шайбу в игре против «Бостона» (3:2), поделился эмоциями.

«Мне все очень понравилось. Да, я забил, но важно даже не это, а то, что команда победила. Плюс моя семья увидела меня на льду, сложная ситуация закончилась, и теперь можно сосредоточиться только на хоккее.

Я провел силовой прием? Ха-ха, а вам не показалось? Честно говоря, я чувствовал себя довольно комфортно, учитывая всю ситуацию. Нет ничего страшного в том, что провел не очень много времени на льду.

Надо действительно привыкнуть к новому хоккею, почувствовать его. Но ощущения просто отличные», – сказал Шипачев «СЭ».

Вадим был признан третьей звездой матча.

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