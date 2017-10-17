Форвард «Тампы» Никита Кучеров отличился в шестой игре со старта подряд и дублем вынес «Детройт»

«Тампа-Бэй» переиграла «Детройт» в единственном матче вечера в регулярном чемпионате НХЛ – 3:2.

В первом периоде Тайлер Джонсон (10-я минута) и Никта Кучеров (11) добыли «Лайтнинг» двойное преимущество, но во второй 20-минутке «Ред Уингс» отыгрались благодаря голам Джастина Абделькадера (23) и Майка Грина (37).

На старте третьего периода Кучеров протолкнул шайбу в ворота Джимми Ховарда, что и решило исход встречи.

У Владислава Наместникова один ассист. Андрей Василевский отразил 18 бросков из 20. На его счету такой мегасейв:

Кучеров отличился во всех шести стартовых матчах – клубный рекорд «Тампы». Вдобавок за последние 30 лет такой старт выдавали только трое игроков: Стив Айзерман (1988/89, 6 голов), Марио Лемье (1992/93, 7 голов) и Кейт Ткачук (2008/09, 7 голов).

Кучеров с 10 (7+3) очками занимает третье место в таблице бомбардиров и второе – среди снайперов.

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