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Николай Элерс, Остон Мэттьюс и Никлас Бекстрём признаны тремя звездами недели в НХЛ

Элерс, Мэттьюс и Бекстрём признаны звездами недели
Eurosport

1 час назадОбновлено 17 мин. назад

Бомбардиры в моде.

Первой звездой недели стал нападающий «Виннипега» Николай Элерс. В трех матчах датчанин набрал 7 очков (5+2) и оформил победный хет-трик в матче с «Эдмонтоном» (5:2)

Второй звездой признан Остон Мэттьюс из «Торонто», на счету которого 4 (4+0) очка. А еще у него победные шайбы в овертаймах матчей с «Чикаго» (4:3) и «Монреалем» (4:3).

Форвард «Вашингтона» Никлас Бекстрём в 4 матчах заработал 9 (3+6) очков и стал третьей звездой. 4 (1+3) балла пришлись на победную встречу с «Нью-Джерси».

  • В таблице бомбардиров Бекстрём делит первое место с одноклубником Евгением Кузнецовым (по 11 баллов).

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